Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 13/11 ngày 14/11/2026

Kim Anh - 13/11/2026 17:47

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 13/11 ngày 14/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh