Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 14/11 ngày 15/11/2026

PV - 14/11/2026 20:04

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 14/11 ngày 15/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh