Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 9/11 ngày 10/11/2026

PV - 09/11/2026 17:52

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 9/11 ngày 10/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh