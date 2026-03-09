Thị trường Dự báo thời tiết: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét từ đêm nay 9/3 Dự báo thời tiết ngày 9/3 cho thấy không khí lạnh tăng cường mạnh từ chiều tối, miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa rải rác, nhiệt độ giảm xuống 15-18 độ, vùng núi dưới 13 độ.

Dự báo thời tiết miền Bắc: Không khí lạnh tăng cường từ chiều tối

Theo dự báo thời tiết, sáng sớm ngày 9/3 không khí lạnh đã áp sát biên giới nước ta và trong ngày ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ. Đến chiều tối và đêm nay, khối không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến toàn bộ miền Bắc cùng khu vực Bắc Trung Bộ.

Ngày hôm nay, khu vực miền Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to trên 30mm. Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 20-23 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ 23-25 độ.

Từ đêm nay, nền nhiệt giảm mạnh còn 15-18 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 13 độ. Trời chuyển rét khi không khí lạnh tăng cường.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi xảy ra dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh và từ đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 21-23 độ, ban đêm giảm xuống 16-18 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa – Nghệ An

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 22-24 độ, ban đêm giảm xuống còn 17-19 độ.

Dự báo ngày và đêm 10/3, miền Bắc cùng Thanh Hóa và Nghệ An giảm mưa nhưng nền nhiệt tiếp tục giảm, đây có thể là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh này.

Dự báo thời tiết Trung Bộ

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, cao nhất từ 24-27 độ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong tuần này, khu vực này tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo thời tiết Nam Trung Bộ

Khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, cao nhất từ 29-31 độ.

Dự báo thời tiết Tây Nguyên

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Dự báo thời tiết Nam Bộ

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết TP.HCM

TP.HCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, cao nhất từ 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa.