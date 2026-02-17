Đời sống Dự báo thời tiết mùng 2 Tết 2026: Miền Bắc rét 13 độ, Nam Bộ nắng nóng Dự báo thời tiết ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết), miền Bắc mưa nhỏ, trời rét, vùng núi rét đậm; TP.HCM và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc mưa rét, miền Nam nắng nóng

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày mai 18.2.2026 (mùng 2 Tết) có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi miền Bắc có mưa nhỏ, trời chuyển rét, thì Nam Bộ và TP.HCM duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Đây là diễn biến thời tiết đáng lưu ý trong những ngày đầu năm mới khi người dân bắt đầu du xuân và đi lại nhiều.

Hà Nội mưa nhỏ, trời chuyển rét trong ngày mùng 2 Tết

Tại Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ C

Tình trạng mưa rét khiến nền nhiệt duy trì ở mức thấp trong ngày.

Miền Bắc có mưa, vùng núi rét đậm

Toàn khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến: 16-19 độ C

Vùng núi có nơi dưới 13 độ C

Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 21-27 độ C, có nơi trên 27 độ C, trong khi Đông Bắc Bộ cao nhất 18-21 độ C.

Miền Trung có mưa rải rác, đề phòng lốc sét

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa rào và dông.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 21-26 độ C

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi về đêm, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ và TP.HCM ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng.