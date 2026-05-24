Dự báo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/5/2026: Bạch Dương bùng nổ, Kim Ngưu cần sự kiên nhẫn Chi tiết vận trình ngày 25/5/2026 cho 12 chòm sao về công danh, tình duyên và sức khỏe. Thông tin tham khảo giúp bạn chủ động đón nhận cơ hội và cân bằng cuộc sống.

Dự báo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/5/2026 cung cấp cái nhìn tổng quan về năng lượng của các chòm sao. Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí, hỗ trợ bạn lập kế hoạch cho ngày mới hiệu quả hơn.

Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử và Cự Giải

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạn sở hữu nguồn năng lượng bùng nổ và khát khao khẳng định mình. Trong công việc, Bạch Dương sẵn sàng đối mặt thử thách nhưng cần kiềm chế sự thẳng thắn quá mức vào buổi sáng để không làm tổn thương đối phương. Chú ý nghỉ ngơi để tránh tình trạng kiệt sức vào cuối ngày.

Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Sự kiên nhẫn là chìa khóa khi công việc gặp rắc rối về giấy tờ. Về tình cảm, sự thấu hiểu từ nửa kia mang lại cảm giác bình yên. Bạn nên chú ý chế độ ăn uống, tránh bỏ bữa do áp lực công việc để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Song Tử (21/5 - 21/6): Đây là thời điểm vàng cho các cuộc đàm phán nhờ trí tuệ sắc bén. Tuy nhiên, sự bận rộn với xã hội có thể khiến bạn lơ là người thương. Hãy dành thời gian lắng nghe để xóa bỏ khoảng cách.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Trực giác nhạy bén giúp bạn dự đoán tốt các tình huống phát sinh. Dù vậy, tâm trạng lên xuống thất thường có thể gây mệt mỏi thể chất. Một chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ giúp bạn cải thiện năng lượng.

Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình và Bọ Cạp

Sư Tử (23/7 - 22/8): Với phong thái dẫn đầu, Sư Tử dễ dàng đưa ra các ý tưởng đột phá. Chuyện tình cảm diễn ra ngọt ngào nhờ sự gắn kết sâu sắc. Tuy nhiên, cần lưu ý bảo vệ hệ xương khớp khi hoạt động mạnh.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Công việc được xử lý ngăn nắp mang lại sự nể trọng từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn nên bớt khắt khe và soi xét khuyết điểm của người thân để giữ không khí gia đình ấm cúng.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Khả năng kết nối giúp Thiên Bình giải quyết ổn thỏa các xung đột. Sức khỏe nhìn chung khả quan nhờ khả năng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, nhưng cần lưu ý vùng thận và thắt lưng.

Bọ Cạp (23/10 - 23/11): Sự tập trung cao độ giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra. Trong tình yêu, Bọ Cạp cần kiểm soát tính chiếm hữu để đối phương không cảm thấy ngột ngạt. Hãy tìm cách giải tỏa căng thẳng thần kinh để tránh mất ngủ.

Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Tinh thần lạc quan giúp Nhân Mã tiên phong trong các ý tưởng mới. Chuyện tình cảm hài hòa, tràn đầy tiếng cười. Lưu ý bảo vệ vùng hông và đùi khi tham gia hoạt động thể thao.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Khối lượng công việc lớn đòi hỏi sự kiên định. Do quá tập trung cho sự nghiệp, bạn có xu hướng thờ ơ với cảm xúc của nửa kia. Cần chú trọng sức khỏe răng miệng và hệ xương khớp.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Tầm nhìn độc đáo giúp bạn tăng năng suất làm việc nhóm. Sự đồng điệu về trí tuệ khiến tình cảm thêm thăng hoa. Về sức khỏe, hãy quan tâm nhiều hơn đến hệ tuần hoàn và vùng cổ chân.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Trực giác nhạy bén giúp bạn hòa giải tốt các mâu thuẫn nơi công sở. Tình cảm lãng mạn như mong đợi, song bạn cần tránh suy nghĩ tiêu cực vẩn vơ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Lời khuyên chung cho ngày mới