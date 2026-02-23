Đời sống Du lịch Đà Nẵng Tết Bính Ngọ 2026: Đón 1,1 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 4.000 tỷ đồng Du lịch Đà Nẵng khởi đầu năm mới đầy bứt phá khi đón hơn 1,1 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước

Khách quốc tế tăng mạnh 32%, khách nội địa tăng 23%

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng công bố ngày 22/2, từ ngày 14/2 đến 22/2, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố ước đạt khoảng 1,1 triệu lượt, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32%; khách nội địa đạt khoảng 590.000 lượt, tăng 23%.

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 65-70%, riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 85%, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của phân khúc cao cấp.

4 chuyến tàu biển đưa 4.200 du khách quốc tế cập cảng Tiên Sa

Trong dịp Tết có 4 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa, đưa 4.200 du khách cùng 2.300 thuyền viên đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Đức tham quan các điểm đến nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng - Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, rừng dừa Cẩm Thanh.

Lễ hội hoa Tulip, Lễ hội Thần Tài và nhiều hoạt động hấp dẫn

Tại các khu, điểm du lịch, nhiều chương trình thu hút đông đảo du khách như Lễ hội hoa Tulip, Lễ hội Thần Tài 2026, phiên chợ ngày Tết "Rước mã khai xuân", chương trình tặng quà lưu niệm và quà Tết cho du khách, biểu diễn múa lân - sư - rồng chào xuân, hái lộc đầu năm.

Du khách còn được trải nghiệm không gian check-in văn hóa ngày Tết với các hoạt động nhảy sạp, thưởng trà, trải nghiệm làm mứt quật Tết.

Môi trường du lịch an toàn, thân thiện

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn tại các điểm du lịch được triển khai đồng bộ, tạo môi trường an toàn, thân thiện cho du khách.

Với những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm bứt phá của du lịch Đà Nẵng, khi thành phố tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng hàng đầu miền Trung và cả nước.