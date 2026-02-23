Đời sống Du lịch Nghệ An Tết Bính Ngọ 2026: Đón 367.000 lượt khách, tổng thu đạt 505 tỷ đồng Trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Nghệ An ước đón khoảng 367.000 lượt khách tham quan với 185.000 lượt khách lưu trú, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 505 tỷ

Du lịch tâm linh và văn hóa - lịch sử là dòng sản phẩm chủ lực

Du lịch tâm linh và văn hóa - lịch sử tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực dịp đầu năm tại Nghệ An. Đền Ông Hoàng Mười đón gần 120.000 lượt khách, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thu hút gần 50.000 lượt, Khu Di tích Kim Liên và đền thờ Hoàng đế Quang Trung đón gần 20.000 lượt, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh đón gần 1.800 lượt khách.

Các điểm đến như Đền Cờn, đền Quả Sơn, đền Bạch Mã, đền Nguyễn Xí, chùa Đại Tuệ, chùa Phúc Lạc, Di tích Quốc gia đặc biệt Km0, Khu Di tích lịch sử Truông Bồn cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, đặc biệt trong các ngày từ mùng 2 đến mùng 6 Tết.

Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tiếp tục khởi sắc

Các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng tiếp tục khởi sắc, phù hợp xu hướng du lịch xanh, trải nghiệm và gắn với bảo tồn tài nguyên, môi trường.

Khu du lịch sinh thái và khách sạn Hòn Mát đón hơn 700 lượt khách, Do Luong Legend Camping & Resort gần 1.200 lượt. Mường Lống Eco Garden, bản Hoa Tiến, khu sinh thái Mường Thanh Greenland Diễn Lâm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

An ninh trật tự và chất lượng dịch vụ được đảm bảo

Kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 9 ngày với thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân và du khách du Xuân, tham quan, trải nghiệm.

Tại nhiều địa phương, các chương trình văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, giải thể thao quần chúng và trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức rộng khắp.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, qua kiểm tra, giám sát cho thấy an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ cơ bản được bảo đảm, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Kết quả này tạo nền tảng tích cực để Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng bền vững trong năm 2026.