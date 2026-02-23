Đời sống Du lịch Thanh Hóa Tết Bính Ngọ 2026: Đón 690.000 lượt khách, doanh thu đạt 607 tỷ đồng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thanh Hóa ước đón 690.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách và doanh thu đều tăng trưởng tích cực

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, từ ngày 14 đến 22/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), toàn tỉnh ước đón khoảng 690.000 lượt khách, tăng 2,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Phủ Na và Đền Cửa Đạt dẫn đầu về lượng khách

Các điểm du lịch tâm linh tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Di tích Phủ Na dẫn đầu toàn tỉnh với hơn 50.000 lượt khách, Đền Cửa Đạt đón trên 48.000 lượt khách. Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón trên 27.000 lượt khách tham quan, chiêm bái.

Cụm di tích, danh thắng đền Độc Cước - đền Cô Tiên và khu du lịch biển Sầm Sơn (khu vực Quần thể du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn) thu hút khoảng 18.600 lượt khách. Đền Nưa - Am Tiên đón khoảng 18.000 lượt khách, di tích đền Bà Triệu thu hút trên 10.000 lượt khách.

Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ghi nhận lượng khách ổn định

Một số điểm đến sinh thái, nghỉ dưỡng cũng ghi nhận lượng khách ổn định trong dịp Tết. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón gần 13.000 lượt khách, chùa Bụt và khu nghỉ dưỡng Flamingo đón hơn 11.500 lượt khách, Vườn quốc gia Bến En cùng các điểm tâm linh lân cận đón gần 10.300 lượt khách.

An ninh trật tự được đảm bảo, dịch vụ văn minh

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không xảy ra vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh lễ hội được tăng cường, việc bố trí khu vực kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, niêm yết và bán đúng giá được triển khai hiệu quả.

Các địa phương chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn và hỗ trợ du khách, góp phần tạo hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và văn minh.