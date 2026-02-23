Về Báo Hà Tĩnh
Du lịch Tuyên Quang Tết Bính Ngọ 2026: Đón 252.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 650 tỷ đồng

Quốc Duẩn 23/02/2026 10:56

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tuyên Quang đón khoảng 252.090 lượt khách du lịch, tổng chi tiêu của du khách ước đạt 650,2 tỷ đồng.

Khách quốc tế đạt hơn 15.000 lượt

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương đón khoảng 252.090 lượt khách du lịch. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 15.100 lượt, khách du lịch nội địa đạt 236.990 lượt.

Đồng Văn, Lũng Cú kín phòng 100% suốt kỳ nghỉ Tết

Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh trong những ngày cao điểm đạt từ 55-60%. Tại các xã Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc, công suất buồng phòng đạt 75-80%. Riêng tại các xã Đồng Văn và Lũng Cú, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng 100% trong suốt kỳ nghỉ.

Trên 90 hoạt động văn hóa, lễ hội đầu xuân

Dịp Tết năm nay, các địa phương và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ. Toàn tỉnh Tuyên Quang tổ chức trên 90 hoạt động văn hóa, lễ hội đầu xuân đặc sắc, tạo không khí vui tươi, an toàn, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách du lịch trong và ngoài nước.

