Dữ liệu Football Leaks từ Rui Pinto khiến Man City đối diện nguy cơ bị loại khỏi bóng đá Anh Từ hồ sơ 1,9 TB do Rui Pinto công bố, Man City đang đối mặt nguy cơ nhận án phạt lịch sử khi bị cáo buộc vi phạm 114 quy định tài chính của Ngoại hạng Anh.

Hàng chục triệu tài liệu mật rò rỉ từ dự án Football Leaks do Rui Pinto khởi xướng đang đẩy Manchester City vào cuộc khủng hoảng pháp lý lớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Một ủy ban độc lập đã đưa ra kết luận sơ bộ cho thấy đội chủ sân Etihad vi phạm tới 114 trong tổng số 115 cáo buộc tài chính do ban tổ chức Ngoại hạng Anh đưa ra sau hơn 4 năm điều tra kỹ lưỡng.

Vụ việc bắt nguồn từ các thỏa thuận ngầm, email nội bộ và chứng từ kế toán kéo dài từ mùa giải 2009/2010. Dù từng thoát án cấm thi đấu từ UEFA nhờ phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), Man City hiện phải đối diện với các chế tài trực tiếp từ giải quốc nội, nơi các quy định kiểm toán được áp dụng chặt chẽ và không bị giới hạn thời hiệu hồi tố như ở cấp liên đoàn châu lục.

Football Leaks: Kho dữ liệu 1,9 TB làm chao đảo bóng đá châu Âu

Vào cuối năm 2013, Rui Pinto vẫn là một nhân vật vô danh sau khi tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử tại Đại học Porto và tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Budapest ở Hungary. Để trang trải cuộc sống, Pinto làm nghề kinh doanh cổ vật và bắt đầu sử dụng bí danh John để đăng tải các tài liệu mật lên một nền tảng blog đặt máy chủ tại Nga.

Đến cuối năm 2018, Pinto đã bàn giao cho tạp chí Der Spiegel cùng Mạng lưới Điều tra Châu Âu (EIC) hơn 70 triệu tài liệu số với tổng dung lượng lên tới 1,9 terabytes. Kho dữ liệu này chứa đựng hàng loạt hợp đồng bí mật, chứng từ chuyển tiền và thỏa thuận tài trợ ngầm của các câu lạc bộ hàng đầu lục địa già.

Hồ sơ rò rỉ không chỉ phơi bày các điều khoản chuyển nhượng kỳ lạ mà còn làm lộ rõ các hành vi né thuế của nhiều tên tuổi lớn như Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho hay Mesut Ozil. Đáng chú ý nhất, các trao đổi thư tín của ban lãnh đạo Man City đã trở thành bằng chứng then chốt giúp các cơ quan quản lý mở cuộc điều tra tài chính toàn diện.

Bóc tách cấu trúc 115 cáo buộc tài chính của Ngoại hạng Anh

Các tài liệu do Pinto thu thập đóng vai trò mắt xích để Ngoại hạng Anh phân loại sai phạm của Man City thành bốn nhóm chính, trải dài qua nhiều giai đoạn phát triển của câu lạc bộ.

Nhóm sai phạm Số lượng cáo buộc Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính thiếu minh bạch 54 trường hợp Không cung cấp thông tin chính xác về doanh thu và chi phí từ mùa giải 2009/2010 đến 2017/2018. Che giấu thù lao huấn luyện viên 14 trường hợp Khai man thù lao thực tế của các chiến lược gia gồm Mark Hughes, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini và Pep Guardiola. Quy tắc bền vững (PSR & FFP) 12 trường hợp Vi phạm 5 quy định Công bằng tài chính UEFA và 7 quy định Lợi nhuận & Bền vững của Ngoại hạng Anh. Bất hợp tác điều tra 35 lần Từ chối bàn giao tài liệu và cung cấp thông tin sai lệch từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2023.

Điểm mấu chốt trong cuộc điều tra là nghi vấn Man City ngụy tạo các hợp đồng tài trợ từ các tập đoàn có liên hệ với chủ sở hữu để bơm tiền trực tiếp vào ngân sách, thay vì ghi nhận đúng bản chất nguồn thu thương mại độc lập theo quy chuẩn kế toán.

Kịch bản pháp lý và nguy cơ bị xóa tên khỏi hệ thống bóng đá Anh

Căn cứ theo Điều W.51 trong bộ quy tắc của ban tổ chức giải đấu, hội đồng kỷ luật sở hữu toàn quyền áp đặt nhiều chế tài từ nhẹ đến nặng. Các biện pháp bao gồm cảnh cáo, phạt tiền không giới hạn, trừ điểm thi đấu ngay trong mùa giải hiện tại hoặc tước bỏ tư cách thành viên giải đấu.

Nếu kịch bản trục xuất xảy ra, Man City sẽ rơi vào tình thế vô cùng phức tạp khi không có cơ chế tự động xuống chơi tại các hạng đấu dưới. Đơn vị điều hành hệ thống English Football League (EFL) hoàn toàn có quyền từ chối tiếp nhận đội bóng nhằm bảo vệ tính toàn vẹn và ủng hộ lập trường quản lý giải đấu cấp cao nhất.

Nguy cơ bị loại khỏi toàn bộ hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh đang là viễn cảnh được nhắc đến nhiều nhất. Trong khi Man City nỗ lực chứng minh tính hợp pháp của các giao dịch thông qua đội ngũ luật sư hàng đầu, Rui Pinto vẫn đang chấp hành bản án tù tại Bồ Đào Nha với thời điểm mãn hạn dự kiến vào cuối năm 2027.