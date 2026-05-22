Dư luận Mali thận trọng trước U17 Việt Nam tại bảng G World Cup U17 2026 Sau lễ bốc thăm FIFA U17 World Cup 2026, truyền thông và người hâm mộ Mali bất ngờ bày tỏ sự dè chừng trước thực lực của U17 Việt Nam dù được đánh giá cao hơn.

Sau khi kết quả bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup 2026 được công bố vào ngày 21 tháng 5, cục diện bảng G đã trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên môn. U17 Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ đáng gờm gồm U17 Bỉ, U17 New Zealand và đặc biệt là nhà cựu Á quân thế giới U17 Mali. Đáng chú ý, dù được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp, dư luận tại quốc gia Tây Phi này lại đang thể hiện thái độ vô cùng tôn trọng đối với đại diện từ Đông Nam Á.

U17 Việt Nam nhận sự tôn trọng nhất định từ truyền thông Mali.

Truyền thông Mali đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam

Nhận định về thực lực các đối thủ trong bảng G, nhà báo thể thao Oumar Sangare của tờ Mali Actu đã đưa ra những phân tích sâu sắc về sự hiện diện của U17 Việt Nam. Theo ông Sangare, dù nằm ở nhóm hạt giống thấp nhất, nhưng những dấu ấn mà Việt Nam tạo ra ở cấp độ châu lục trong thời gian qua đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của giới mộ điệu quốc tế.

Sự thận trọng này không chỉ xuất phát từ một cá nhân. Liên đoàn Bóng đá Mali cùng đông đảo người hâm mộ nước này đều đồng quan điểm rằng bảng G sở hữu tính cạnh tranh rất cao. Cổ động viên Hamidou Konaté nhận xét đây là bảng đấu cân bằng nhất giải khi quy tụ những phong cách bóng đá khác biệt: một U17 Bỉ danh tiếng, một U17 New Zealand kỷ luật và một U17 Việt Nam đầy khó chịu với lối chơi biến hóa.

Cảnh báo về những bất ngờ tại sân chơi trẻ

Trong bóng đá trẻ, khoảng cách về trình độ thường mong manh và các biến số luôn xuất hiện bất ngờ. Hiểu rõ điều này, người hâm mộ Sisqo LE Binguiss đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ trẻ Mali về tinh thần chủ quan. “Chúng ta cần phải tôn trọng từng đối thủ, vì ở sân chơi trẻ mọi bất ngờ đều có thể xảy ra”, cổ động viên này nhấn mạnh, ám chỉ việc U17 Việt Nam có thể trở thành "kẻ ngáng đường" khó chịu ngay tại vòng đấu bảng.

Sự dè chừng của người Mali là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào bảng thành tích đồ sộ của chính họ. U17 Mali hiện vẫn là thế lực lớn của bóng đá châu Phi với 2 chức vô địch châu lục, bên cạnh ngôi Á quân thế giới năm 2015 và hạng ba năm 2017. Việc một đội bóng có bề dày truyền thống như Mali phải thận trọng cho thấy vị thế của U17 Việt Nam đã được nâng cao đáng kể trên bản đồ bóng đá trẻ thế giới.

Cơ hội rộng mở với thể thức thi đấu mới

Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar đánh dấu bước ngoặt lớn với 48 đội tham dự. Theo quy định mới, ngoài 2 đội dẫn đầu mỗi bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất cũng sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Thể thức này được kỳ vọng sẽ gia tăng cơ hội đi tiếp cho những đội bóng giàu tiềm năng như U17 Việt Nam, đặc biệt khi họ đang nhận được sự nể trọng lớn từ các đối thủ trực tiếp.

Dù phải đối mặt với những nền bóng đá phát triển từ châu Âu và châu Phi, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần không bỏ cuộc, thầy trò U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin viết tiếp câu chuyện cổ tích tại đấu trường thế giới vào năm tới.