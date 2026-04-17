Dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ giảm 913.000 thùng, giá dầu Brent duy trì mức 95,08 USD Báo cáo từ EIA cho thấy tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh vượt dự báo do nhập khẩu chạm mức thấp kỷ lục trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại eo biển Hormuz.

Theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 15/4, tồn kho dầu thô và các sản phẩm nhiên liệu của Mỹ đã đồng loạt giảm mạnh trong tuần kết thúc ngày 10/4. Sự sụt giảm này diễn ra trái ngược hoàn toàn với dự báo của thị trường, phản ánh tác động rõ rệt từ các gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh do nhập khẩu xuống mức thấp kỷ lục.

Biến động tồn kho dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 913.000 thùng, xuống còn 463,8 triệu thùng. Kết quả này gây bất ngờ cho các nhà đầu tư khi khảo sát của Reuters trước đó dự báo mức tăng khoảng 154.000 thùng. Đáng chú ý, nhập khẩu dầu thô của quốc gia này giảm mạnh 2,11 triệu thùng/ngày, xuống chỉ còn 66.000 thùng/ngày – mức thấp nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thống kê.

Ngược lại, hoạt động xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng thêm 1,1 triệu thùng/ngày, đạt trung bình 5,23 triệu thùng/ngày. Tại trung tâm giao nhận Cushing, bang Oklahoma, lượng dầu lưu kho cũng ghi nhận mức giảm 1,7 triệu thùng. Theo các chuyên gia, sự dịch chuyển này cho thấy các đối tác quốc tế đang ưu tiên tìm kiếm nguồn cung thay thế từ khu vực Bờ Vịnh Mỹ do lo ngại gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Phản ứng của thị trường và tác động địa chính trị

Ngay sau khi dữ liệu của EIA được công bố, giá dầu kỳ hạn đã thu hẹp đà giảm và ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ. Cụ thể, giá dầu Brent toàn cầu giao dịch quanh ngưỡng 95,08 USD/thùng, tăng 29 cent. Trong khi đó, dầu thô Mỹ (WTI) tăng 95 cent, lên mức 92,23 USD/thùng.

Ông Bob Yawger, Giám đốc giao dịch hợp đồng năng lượng tại Mizuho, nhận định rằng tình trạng eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã làm thay đổi đáng kể dòng chảy thương mại toàn cầu. Cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua với Iran đã thúc đẩy nhiều quốc gia tại châu Á và châu Âu gấp rút tìm kiếm các sản phẩm dầu thô và dầu thô lọc thay thế từ Mỹ để bù đắp sự thiếu hụt.

Nhu cầu nhiên liệu và hoạt động lọc dầu suy giảm

Bên cạnh dầu thô, tồn kho các sản phẩm xăng dầu khác cũng ghi nhận mức giảm sâu. Tồn kho xăng của Mỹ giảm mạnh 6,3 triệu thùng, xuống còn 232,9 triệu thùng, vượt xa mức dự báo giảm 2,1 triệu thùng của thị trường. Tương tự, tồn kho nhiên liệu chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) giảm 3,1 triệu thùng, xuống mức 111,6 triệu thùng.

Chỉ số thị trường Mức biến động Giá trị hiện tại Tồn kho dầu thô -913.000 thùng 463,8 triệu thùng Tồn kho xăng -6,3 triệu thùng 232,9 triệu thùng Nhập khẩu dầu thô -2,11 triệu thùng/ngày 66.000 thùng/ngày Giá dầu Brent +29 cent 95,08 USD/thùng

Mặc dù nhu cầu tiêu thụ (đại diện bởi tổng lượng sản phẩm cung ứng) tăng 127.000 thùng/ngày lên mức 20,76 triệu thùng/ngày, nhưng hoạt động tại các nhà máy lọc dầu lại có dấu hiệu chững lại. Lượng dầu thô đưa vào nhà máy giảm 208.000 thùng/ngày, kéo theo tỷ lệ vận hành giảm 2,4 điểm phần trăm xuống còn 89,6%. Xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ dù giảm nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao 7,52 triệu thùng/ngày.