Dự trữ dầu thô Mỹ tăng 1,9 triệu thùng, xuất khẩu năng lượng đạt mức kỷ lục Báo cáo của EIA cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng lên 465,7 triệu thùng trong khi dự trữ nhiên liệu giảm mạnh, đẩy xuất khẩu năng lượng xác lập kỷ lục 12,88 triệu thùng/ngày.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của quốc gia này tăng bất ngờ trong tuần qua. Bất chấp sự gia tăng của nguồn cung dự trữ, giá dầu thế giới vẫn ghi nhận đà tăng trưởng mạnh do tác động từ các gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu năng lượng của Mỹ lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Diễn biến tồn kho dầu thô và giá xăng dầu

Theo báo cáo ngày 22/04, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17/04 đã tăng 1,9 triệu thùng, đạt mức tổng cộng 465,7 triệu thùng. Con số này hoàn toàn trái ngược với dự báo giảm 1,2 triệu thùng từ các chuyên gia phân tích trong khảo sát của Reuters. Đáng chú ý, lượng tồn kho tại trung tâm giao nhận Cushing (bang Oklahoma) cũng tăng thêm 806.000 thùng trong cùng giai đoạn.

Mặc dù tồn kho tăng ngoài dự kiến, giá dầu trên thị trường quốc tế vẫn duy trì đà tăng. Giá dầu Brent hiện giao dịch ở mức 101,28 USD/thùng, tăng thêm 2,80 USD. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,54 USD, chốt phiên ở mức 92,21 USD/thùng.

Xuất khẩu năng lượng xác lập kỷ lục mới

Tổng khối lượng xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ đã tăng thêm 137.000 thùng/ngày, đạt ngưỡng kỷ lục 12,88 triệu thùng/ngày. Trong đó, các sản phẩm tinh chế đóng vai trò chủ đạo với mức tăng 564.000 thùng/ngày, đạt 8,08 triệu thùng/ngày.

Ông Andy Lipow, chuyên gia tại Lipow Oil Associates, nhận định xu hướng này phản ánh việc nhiều quốc gia đang chuyển hướng tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Mỹ sau khi các tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng bởi xung đột liên quan đến Iran. Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu dầu thô vào Mỹ cũng tăng 1,21 triệu thùng/ngày, trong khi xuất khẩu dầu thô thuần giảm 427.000 thùng/ngày xuống còn 4,8 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu tiêu thụ và áp lực dự trữ nhiên liệu

Ngược lại với dầu thô, tồn kho nhiên liệu thành phẩm lại giảm sâu. Lượng xăng dự trữ giảm 4,6 triệu thùng xuống còn 228,4 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 1,5 triệu thùng. Tồn kho các sản phẩm chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) cũng giảm 3,4 triệu thùng, xuống mức 108,1 triệu thùng. Đặc biệt, tồn kho tại khu vực Bờ Vịnh Mỹ đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 03/2025.

Về năng lực sản xuất, các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đã giảm công suất 55.000 thùng/ngày, đưa tỷ lệ sử dụng công suất xuống còn 89,1%. Tổng sản lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường — một chỉ báo quan trọng về nhu cầu — giảm 1,07 triệu thùng/ngày xuống còn 19,7 triệu thùng/ngày. Chuyên gia Andy Lipow cảnh báo rằng giá nhiên liệu tăng cao có thể sớm khiến người tiêu dùng cắt giảm sử dụng phương tiện, từ đó gây áp lực giảm cầu trong những tuần tới.