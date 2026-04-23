Dự trữ dầu thô Mỹ tăng 1,9 triệu thùng, xuất khẩu năng lượng lập kỷ lục mới

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 22/4, tồn kho dầu thô của quốc gia này đã tăng thêm 1,9 triệu thùng, đạt tổng cộng 465,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17/4. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 1,2 triệu thùng từ các chuyên gia phân tích trong khảo sát của Reuters.

Đáng chú ý, lượng tồn kho tại trung tâm giao nhận Cushing (bang Oklahoma) cũng ghi nhận mức tăng 806.000 thùng trong cùng kỳ. Mặc dù dự trữ dầu thô tăng ngoài dự kiến, giá dầu trên thị trường quốc tế vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Thị trường dầu mỏ tăng giá giữa bối cảnh xuất khẩu kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 2,80 USD, đạt mức 101,28 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ tăng 2,54 USD lên mức 92,21 USD/thùng. Động lực chính thúc đẩy giá dầu đến từ hoạt động xuất khẩu năng lượng bùng nổ của Mỹ.

Tổng lượng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu của Mỹ đã tăng thêm 137.000 thùng/ngày, xác lập mức kỷ lục 12,88 triệu thùng/ngày. Riêng xuất khẩu các sản phẩm tinh chế chứng kiến mức tăng đột biến 564.000 thùng/ngày, đạt 8,08 triệu thùng/ngày.

Ông Andy Lipow, chuyên gia tại Lipow Oil Associates, phân tích rằng xu hướng này phản ánh việc nhiều quốc gia đang chuyển hướng tìm nguồn cung từ Mỹ sau khi tuyến vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do các xung đột liên quan đến Iran.

Nhu cầu tiêu thụ nội địa có dấu hiệu suy giảm

Trái ngược với đà tăng của dầu thô, tồn kho nhiên liệu tại Mỹ lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể:

Dự trữ xăng: Giảm 4,6 triệu thùng xuống còn 228,4 triệu thùng (vượt mức dự báo giảm 1,5 triệu thùng).

Sản phẩm chưng cất: Bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 3,4 triệu thùng xuống còn 108,1 triệu thùng.

Khu vực Bờ Vịnh Mỹ: Tồn kho đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2025.

Về hoạt động sản xuất, các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đã giảm sản lượng 55.000 thùng/ngày, đưa tỷ lệ sử dụng công suất xuống mức 89,1%, giảm 0,5% so với tuần trước đó. Chỉ báo nhu cầu tiêu thụ — tổng sản phẩm cung ứng ra thị trường — cũng giảm 1,07 triệu thùng/ngày, xuống còn 19,7 triệu thùng/ngày.

Chỉ số thị trường (Tuần kết thúc 17/4) Giá trị / Biến động Tồn kho dầu thô (thùng) +1,9 triệu Tổng xuất khẩu năng lượng (thùng/ngày) 12,88 triệu (Kỷ lục) Tồn kho xăng (thùng) -4,6 triệu Giá dầu Brent (USD/thùng) 101,28 Giá dầu WTI (USD/thùng) 92,21

Chuyên gia Lipow nhận định thêm, nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, người tiêu dùng có thể sẽ giảm tần suất sử dụng phương tiện trong vài tuần tới, điều này sẽ tạo áp lực làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ trên thị trường.