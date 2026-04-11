Dự trữ dầu thô Mỹ tăng lên 464,7 triệu thùng, đạt mức cao nhất trong 3 năm Dữ liệu mới nhất từ EIA cho thấy tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng vượt dự báo, đạt mức cao nhất kể từ năm 2021 trong khi dự trữ chiến lược (SPR) sụt giảm.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của nước này đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba năm. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thực hiện kế hoạch giải phóng kho dự trữ chiến lược để ổn định thị trường năng lượng.

Tồn kho dầu thô thương mại tăng vượt dự báo

Theo báo cáo của EIA, trong tuần kết thúc ngày 03/04, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 3,1 triệu thùng, đạt tổng cộng 464,7 triệu thùng. Con số này cao hơn gấp nhiều lần so với mức dự báo tăng 701.000 thùng từ các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của Reuters.

Đáng chú ý, lượng dầu tại Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm 1,7 triệu thùng, xuống còn 413,3 triệu thùng. Trước đó, vào tháng 03/2026, Mỹ đã thông báo kế hoạch xuất kho 172 triệu thùng dầu trong vòng 120 ngày nhằm kiềm chế đà tăng giá do các xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Diễn biến tại các trung tâm năng lượng trọng điểm

Tại trung tâm giao nhận Cushing (bang Oklahoma), tồn kho dầu tăng thêm 24.000 thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 07/2024. Khu vực Bờ Vịnh Mỹ cũng ghi nhận mức tồn kho cao nhất tính từ tháng 03/2023.

Mặc dù lượng dầu thô thương mại tăng, giá dầu thế giới vẫn ghi nhận sự biến động mạnh trong phiên giao dịch. Cụ thể, giá dầu Brent giao dịch ở mức 94,90 USD/thùng (giảm 14,37 USD); trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm 17,50 USD/thùng, xuống còn 95,45 USD/thùng tại thời điểm giữa phiên.

Bảng thống kê tồn kho năng lượng Mỹ (Tuần kết thúc 03/04)

Mặt hàng Trạng thái hiện tại (triệu thùng) Biến động (triệu thùng) Tồn kho dầu thô thương mại 464,7 +3,1 Kho dự trữ chiến lược (SPR) 413,3 -1,7 Sản phẩm chưng cất 114,7 -3,1 Tồn kho xăng 239,3 -1,6

Nhu cầu quốc tế duy trì ở mức cao

Trái ngược với đà tăng của dầu thô, tồn kho các sản phẩm tinh chế lại sụt giảm mạnh. Tồn kho sản phẩm chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) giảm 3,1 triệu thùng, vượt xa mức dự báo giảm 1,5 triệu thùng của thị trường. Xuất khẩu sản phẩm chưng cất của Mỹ đã tăng lên mức 1,58 triệu thùng/ngày, so với con số 1,23 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm ngoái.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định báo cáo này mang tính trung lập. Theo ông, dù tồn kho thương mại tăng do Mỹ đưa dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường, nhưng nhu cầu quốc tế đối với dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ Mỹ vẫn đang ở mức rất cao, thể hiện qua sự sụt giảm mạnh của tồn kho thành phẩm.

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng nhập khẩu dầu thô của Mỹ giảm 758.000 thùng/ngày, trong khi xuất khẩu tăng thêm 628.000 thùng/ngày, đạt mức 4,15 triệu thùng/ngày. Hoạt động tại các nhà máy lọc dầu ghi nhận mức sử dụng công suất đạt 92%.