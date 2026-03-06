Dự trữ dầu thô Mỹ tăng vọt 16 triệu thùng, chạm mức cao nhất trong 3 năm Lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2023 do hoạt động lọc dầu suy yếu và nhập khẩu tăng cao, đẩy giá dầu thế giới đồng loạt đi xuống.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 25/02 công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của quốc gia này trong tuần kết thúc ngày 20/02 đã tăng thêm 16 triệu thùng. Đây là mức tăng hàng tuần lớn nhất ghi nhận được trong vòng ba năm qua, đưa tổng lượng tồn kho lên mức 435,8 triệu thùng.

Áp lực từ sự chênh lệch cung cầu thực tế

Con số 16 triệu thùng vượt xa mức dự báo tăng 1,5 triệu thùng từ giới phân tích trước đó. Đáng chú ý, chỉ số điều chỉnh của EIA — phản ánh những thay đổi trong lượng dự trữ dầu thô chưa được tính đến — cũng đạt mức kỷ lục 2,7 triệu thùng/ngày trong tuần qua. Tại trung tâm giao nhận Cushing, Oklahoma, tồn kho dầu ghi nhận mức tăng 881.000 thùng.

Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh hoạt động lọc dầu chững lại.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, thị trường năng lượng đã có phản ứng tiêu cực. Giá dầu thô Mỹ (WTI) tiếp tục đà giảm, giao dịch quanh ngưỡng 65,36 USD/thùng. Cùng thời điểm, dầu Brent cũng lùi về mức 70,69 USD/thùng. Theo giới chuyên gia, mặc dù con số tăng trưởng tồn kho gây bất ngờ, nhưng phản ứng của thị trường vẫn ở mức thận trọng do các nhà đầu tư đang phân tích sâu hơn các nguyên nhân kỹ thuật đằng sau đợt gia tăng này.

Công suất lọc dầu sụt giảm và làn sóng nhập khẩu

Nguyên nhân chính dẫn đến sự tích tụ tồn kho đến từ việc các nhà máy lọc dầu cắt giảm hoạt động. Cụ thể, sản lượng lọc dầu giảm 416.000 thùng/ngày, kéo tỷ lệ sử dụng công suất xuống còn 88,6%, giảm 2,4 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Thời tiết lạnh giá tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ được cho là yếu tố gây gián đoạn vận hành tại một số cơ sở.

Bên cạnh đó, dòng chảy dầu nhập khẩu vào Mỹ cũng tăng đáng kể. Nhập khẩu ròng dầu thô tăng thêm 412.000 thùng/ngày, đạt mức 2,35 triệu thùng/ngày. Đáng lưu ý, lượng dầu nhập khẩu từ Venezuela đã tăng thêm 290.000 thùng/ngày để đạt mức 339.000 thùng/ngày — mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Các tập đoàn như Chevron đang chuẩn bị tăng cường chế biến nguồn nguyên liệu từ quốc gia Nam Mỹ này.

Biến động tồn kho các sản phẩm xăng dầu

Trái ngược với đà tăng của dầu thô, các sản phẩm hạ nguồn có sự phân hóa rõ rệt:

Sản phẩm Biến động tuần (thùng) Dự báo thị trường (thùng) Tồn kho xăng Giảm 1.000.000 Giảm 560.000 Sản phẩm chưng cất (Diesel/Dầu sưởi) Tăng 252.000 Giảm 1.600.000 Tổng cung ứng sản phẩm Giảm 193.000/ngày -

Nhu cầu tiêu thụ xăng tại Mỹ ghi nhận mức giảm nhẹ 16.000 thùng/ngày, xuống còn 8,73 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, nhu cầu đối với các sản phẩm chưng cất sụt giảm mạnh hơn với mức giảm 858.000 thùng/ngày, chỉ còn đạt 3,9 triệu thùng/ngày. Nhìn chung, sự kết hợp giữa nguồn cung tăng và nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu chững lại đang tạo ra những thách thức mới cho đà phục hồi của giá dầu trong ngắn hạn.