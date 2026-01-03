Dự trữ dầu thô Mỹ tăng vọt 16 triệu thùng, mức cao nhất trong vòng 3 năm qua Theo báo cáo từ EIA, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng mạnh lên mức 435,8 triệu thùng do hoạt động lọc dầu suy giảm và nhập khẩu tăng cao, gây áp lực giảm lên giá dầu toàn cầu.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 25/02 cho thấy dự trữ dầu thô của quốc gia này trong tuần kết thúc ngày 20/02 đã tăng thêm 16 triệu thùng, đạt tổng cộng 435,8 triệu thùng.

Dự trữ dầu của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 02/2023

Tồn kho dầu thô Mỹ vượt xa dự báo thị trường

Mức tăng 16 triệu thùng thực tế cao hơn gấp nhiều lần so với mức tăng 1,5 triệu thùng mà giới phân tích dự báo trước đó. Đây là mức tăng hàng tuần lớn nhất ghi nhận được trong vòng ba năm qua. Chỉ số điều chỉnh của EIA, phản ánh những thay đổi trong lượng dự trữ chưa được tính đến, cũng đạt mức kỷ lục 2,7 triệu thùng/ngày.

Tại trung tâm giao nhận Cushing, Oklahoma, tồn kho dầu thô ghi nhận mức tăng thêm 881.000 thùng. Ngay sau khi dữ liệu được công bố, giá dầu thô Mỹ (WTI) tiếp tục đà giảm, giao dịch quanh mức 65,36 USD/thùng. Dầu Brent cũng lùi về mức 70,69 USD/thùng vào cuối buổi sáng theo giờ Mỹ.

Nguyên nhân từ sự sụt giảm công suất lọc dầu và nhập khẩu tăng

Giới phân tích nhận định sự kết hợp giữa lượng nhập khẩu cao hơn trung bình và công suất lọc dầu suy giảm là nguyên nhân chính dẫn đến đợt tăng vọt tồn kho này. Cụ thể, hoạt động lọc dầu tại các nhà máy giảm 416.000 thùng/ngày, kéo tỷ lệ sử dụng công suất xuống còn 88,6%, giảm 2,4 điểm phần trăm so với tuần trước. Thời tiết lạnh tại khu vực Đông Bắc Mỹ được cho là đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các nhà máy.

Bên cạnh đó, nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng thêm 412.000 thùng/ngày, lên mức 2,35 triệu thùng/ngày. Đáng chú ý, lượng dầu nhập khẩu từ Venezuela tăng 290.000 thùng/ngày, đạt 339.000 thùng/ngày - mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Một số nhà máy lọc dầu tại Mỹ, bao gồm Chevron, đang chuẩn bị tăng cường chế biến dầu thô từ quốc gia Nam Mỹ này.

Biến động dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất

Trái ngược với đà tăng của dầu thô, tồn kho xăng của Mỹ giảm 1 triệu thùng, xuống còn 254,8 triệu thùng, cao hơn mức giảm 560.000 thùng mà thị trường kỳ vọng. Tuy nhiên, dự trữ các sản phẩm chưng cất như diesel và dầu sưởi lại tăng 252.000 thùng, đạt 120,4 triệu thùng, trong khi dự báo trước đó là giảm 1,6 triệu thùng.

Tổng lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường - thước đo gián tiếp cho nhu cầu - đã giảm 193.000 thùng/ngày xuống còn 21,46 triệu thùng/ngày. Trong đó, nhu cầu xăng giảm nhẹ 16.000 thùng/ngày, trong khi nhu cầu các sản phẩm chưng cất ghi nhận mức giảm mạnh tới 858.000 thùng/ngày, còn 3,9 triệu thùng/ngày.