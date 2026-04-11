Dự trữ dầu thô Mỹ tăng vọt lên 464,7 triệu thùng, chạm mức cao nhất trong 3 năm qua Theo EIA, tồn kho dầu thô Mỹ tăng 3,1 triệu thùng, vượt xa dự báo của giới phân tích. Trong khi đó, dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất giảm sâu do nhu cầu tăng.

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 8/4, dự trữ dầu thô của quốc gia này đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba năm. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh tồn kho nhiên liệu sụt giảm do nhu cầu quốc tế đối với các sản phẩm tinh chế từ Mỹ duy trì ở mức cao.

Tồn kho dầu thô Mỹ vượt xa dự báo của giới phân tích

Cụ thể, trong tuần kết thúc ngày 3/4, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 3,1 triệu thùng, nâng tổng mức dự trữ lên 464,7 triệu thùng. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo tăng trưởng khiêm tốn 701.000 thùng mà các nhà phân tích đưa ra trong cuộc khảo sát của Reuters trước đó.

Tại các khu vực trọng điểm, tồn kho tại trung tâm giao nhận Cushing (bang Oklahoma) tăng thêm 24.000 thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Tại khu vực Bờ Vịnh Mỹ, lượng dầu dự trữ cũng ghi nhận mốc cao nhất tính từ tháng 3/2023.

Tác động từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR)

Trong khi tồn kho thương mại tăng, lượng dầu trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ (SPR) lại ghi nhận mức giảm 1,7 triệu thùng, xuống còn 413,3 triệu thùng. Trước đó, vào tháng 3/2026, Mỹ đã thông báo kế hoạch xuất kho 172 triệu thùng dầu trong vòng 120 ngày. Động thái này nhằm mục tiêu hạ nhiệt giá dầu thế giới vốn đang chịu áp lực tăng mạnh do các xung đột địa chính trị giữa Mỹ – Israel với Iran.

Diễn biến giá dầu và nhu cầu nhiên liệu

Mặc dù lượng dầu thô tồn kho tăng, giá dầu kỳ hạn trên thị trường thế giới đã có sự thu hẹp mức giảm vào giữa phiên giao dịch. Cụ thể:

Giá dầu Brent: Giao dịch ở mức 94,90 USD/thùng, giảm 14,37 USD.

Giá dầu West Texas Intermediate (WTI): Giảm 17,50 USD/thùng, xuống còn 95,45 USD/thùng.

Đối với các sản phẩm tinh chế, tồn kho sản phẩm chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) giảm mạnh 3,1 triệu thùng, xuống còn 114,7 triệu thùng, vượt quá mức dự báo giảm 1,5 triệu thùng của thị trường. Xuất khẩu các sản phẩm này tăng lên 1,58 triệu thùng/ngày, tăng đáng kể so với mức 1,23 triệu thùng/ngày của cùng kỳ năm trước.

Phân tích xu hướng thị trường

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định báo cáo này mang tính trung lập. Mặc dù tồn kho thương mại tăng do Mỹ huy động dầu từ kho dự trữ chiến lược, nhưng nhu cầu quốc tế đối với cả dầu thô và sản phẩm tinh chế của Mỹ vẫn rất mạnh mẽ, dẫn đến sự sụt giảm ở các nhóm sản phẩm khác.

Về hoạt động ngoại thương, nhập khẩu dầu thô của Mỹ giảm 758.000 thùng/ngày, trong khi xuất khẩu tăng thêm 628.000 thùng/ngày, đạt mức 4,15 triệu thùng/ngày. Hoạt động tại các nhà máy lọc dầu ghi nhận mức giảm nhẹ 129.000 thùng/ngày với tỷ lệ sử dụng công suất đạt 92%.

Tồn kho xăng của Mỹ cũng giảm 1,6 triệu thùng, xuống còn 239,3 triệu thùng. Tổng lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường – một chỉ số đo lường nhu cầu nhiên liệu gián tiếp – giảm 283.000 thùng/ngày, đạt mức trung bình 20,64 triệu thùng/ngày.