Dự trữ dầu toàn cầu tiến sát mức thấp nhất 8 năm, giá tăng 6% Ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo lượng dự trữ dầu đang suy giảm nhanh chóng, trong khi căng thẳng địa chính trị tại eo biển Hormuz gây áp lực lớn lên nguồn cung.

Ngân hàng Goldman Sachs vừa công bố báo cáo cho thấy lượng dầu dự trữ trên toàn thế giới đang tiến gần mức thấp nhất trong 8 năm qua. Tốc độ suy giảm nhanh chóng này đang trở thành mối lo ngại lớn đối với thị trường năng lượng, đặc biệt khi nguồn cung qua các tuyến hàng hải trọng yếu tiếp tục bị hạn chế.

Biến động giá và căng thẳng địa chính trị

Giá dầu đã ghi nhận mức tăng khoảng 6% ngay trong phiên giao dịch đầu tuần. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc Iran thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào tàu vận tải tại khu vực eo biển Hormuz và xảy ra hỏa hoạn tại một cảng dầu thuộc UAE. Đây được coi là đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập cách đây 4 tuần.

Bất chấp nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc sử dụng Hải quân để đảm bảo lưu thông hàng hải, tình hình thực tế vẫn diễn biến phức tạp, gây áp lực trực tiếp lên tâm lý nhà đầu tư và giá nhiên liệu toàn cầu.

Áp lực từ sự sụt giảm dự trữ thương mại

Theo ước tính của Goldman Sachs, tổng lượng dự trữ dầu toàn cầu hiện tương đương với 101 ngày nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, con số này được dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn 98 ngày vào cuối tháng 5/2026. Ngân hàng này nhận định rằng, mặc dù dự trữ khó có khả năng giảm xuống dưới mức vận hành tối thiểu trong giai đoạn cao điểm mùa hè, nhưng tốc độ suy giảm hiện nay là yếu tố rất đáng quan ngại.

Tình trạng thiếu hụt không chỉ dừng lại ở dầu thô mà còn lan sang các sản phẩm tinh chế. Cụ thể:

Dự trữ các sản phẩm dầu tinh chế thương mại toàn cầu đã giảm từ 50 ngày nhu cầu xuống còn khoảng 45 ngày.

Các nguồn dự trữ dễ tiếp cận đối với sản phẩm dầu tinh chế đang nhanh chóng tiến sát ngưỡng cực thấp.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa tình trạng thâm hụt nguồn cung cục bộ và sự suy giảm các sản phẩm dầu tinh chế đang tạo ra một kịch bản thị trường đầy rủi ro. Các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng khả năng tiếp cận nguồn cung dự phòng sẽ ngày càng khó khăn hơn nếu các rào cản vận tải tại eo biển Hormuz không được tháo gỡ sớm.