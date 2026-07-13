Đưa pháp luật vào cuộc sống - Từ chủ trương đến hành động

Trần Huyền - 13/07/2026 19:46

Tháng 7/2026 nhiều quy định pháp luật mới có hiệu lực, đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.