Đức 1-1 Paraguay (pen 3-4): Paraguay giành chiến thắng Tuyển Đức đối đầu Paraguay tại Gillette Stadium trong khuôn khổ World Cup. Với phong độ thắng 2 trong 3 trận gần nhất, đại diện châu Âu đang nỗ lực khẳng định sức mạnh trước một Paraguay đầy bản lĩnh.

Đức 1 - 1 (pen 3-4) Paraguay Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Đức tiếp đón Paraguay.

42' BÀN THẮNG! Paraguay (0-1) Phút 42': J. Enciso (Paraguay) lập công (kiến tạo: M. Galarza). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Đức): L. Goretzka vào sân thay F. Nmecha.

54' BÀN THẮNG! Đức (1-1) Phút 54': K. Havertz (Đức) lập công (kiến tạo: F. Wirtz). Tỷ số: 1 - 1.

55' Thay người Phút 55' (Paraguay): G. Caballero vào sân thay G. Avalos.

57' Thay người Phút 57' (Paraguay): Mauricio vào sân thay J. Enciso.

63' Thay người Phút 63' (Đức): J. Musiala vào sân thay D. Undav.

65' Thẻ vàng Phút 65': A. Cubas (Paraguay) nhận thẻ vàng (Roughing).

79' Thay người Phút 79' (Đức): W. Anton vào sân thay A. Pavlovic.

88' Thay người Phút 88' (Đức): N. Woltemade vào sân thay L. Sane.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Thay người Phút 91' (Paraguay): G. Velazquez vào sân thay M. Almiron.

99' Thay người Phút 99' (Paraguay): B. Ojeda vào sân thay J. Caceres.

99' Thay người Phút 99' (Paraguay): A. Sanabria vào sân thay D. Bobadilla.

102' VAR Phút 102': Goal Disallowed - Foul — J. Tah (Đức).

105' Thẻ vàng Phút 105': G. Alfaro (Paraguay) nhận thẻ vàng.

105+1' Thẻ vàng Phút 105+1': J. Nagelsmann (Đức) nhận thẻ vàng.

106' Thẻ vàng Phút 106': K. Havertz (Đức) nhận thẻ vàng (Foul).

110' Thay người Phút 110' (Đức): N. Amiri vào sân thay F. Wirtz.

110' Thay người Phút 110' (Đức): M. Thiaw vào sân thay A. Rudiger.

115' Thẻ vàng Phút 115': J. Musiala (Đức) nhận thẻ vàng (Roughing).

117' Thẻ vàng Phút 117': M. Galarza (Paraguay) nhận thẻ vàng (Foul).

120+1' Hỏng phạt đền Phút 120+1': K. Havertz (Đức) sút hỏng phạt đền.

120+1' BÀN THẮNG! Paraguay (1-2) Phút 120+1': Mauricio (Paraguay) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

120+2' Thay người Phút 120+2' (Paraguay): Fabian Balbuena vào sân thay J. Alonso.

120+2' BÀN THẮNG! Đức (2-2) Phút 120+2': J. Kimmich (Đức) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

120+2' BÀN THẮNG! Paraguay (2-3) Phút 120+2': G. Gomez (Paraguay) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 3.

120+3' BÀN THẮNG! Đức (3-3) Phút 120+3': J. Musiala (Đức) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.

120+3' BÀN THẮNG! Paraguay (3-4) Phút 120+3': M. Galarza (Paraguay) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 4.

120+4' Hỏng phạt đền Phút 120+4': N. Woltemade (Đức) sút hỏng phạt đền.

120+4' Hỏng phạt đền Phút 120+4': A. Sanabria (Paraguay) sút hỏng phạt đền.

120+5' BÀN THẮNG! Đức (4-4) Phút 120+5': N. Amiri (Đức) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 4.

120+5' Hỏng phạt đền Phút 120+5': Fabian Balbuena (Paraguay) sút hỏng phạt đền.

120+6' Hỏng phạt đền Phút 120+6': J. Tah (Đức) sút hỏng phạt đền.

120+6' BÀN THẮNG! Paraguay (4-5) Phút 120+6': J. Canale (Paraguay) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 5.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Đức 1-1 Paraguay Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 06:31 30/06/2026

Trận đấu giữa Đức và Paraguay trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 03:30 ngày 30/06/2026 tại sân vận động Gillette Stadium. Đây là màn chạm trán thu hút sự chú ý lớn khi cả hai đội đều đang nỗ lực tìm kiếm những kết quả thuận lợi để củng cố vị thế của mình tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phong độ và bản lĩnh của tuyển Đức

Đội tuyển Đức bước vào cuộc đối đầu này với một tâm thế tương đối tự tin. Dựa trên những diễn biến gần đây, đoàn quân của nước Đức đã thể hiện được sức mạnh tấn công đáng nể khi giành được 2 chiến thắng trong 3 trận đấu gần nhất. Dù phải nhận 1 thất bại xen kẽ, nhưng nhìn chung lối chơi của họ vẫn duy trì được tính kỷ luật và khả năng kiểm soát không gian tốt.

Sự ổn định trong việc triển khai bóng và khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút sẽ là chìa khóa để Đức áp đặt lối chơi lên đối thủ. Với mục tiêu tiến xa tại World Cup, một chiến thắng trước Paraguay không chỉ mang lại điểm số mà còn là lời khẳng định cho tham vọng của "Cỗ xe tăng" trên đất Mỹ.

Paraguay và mục tiêu bám đuổi

Phía bên kia chiến tuyến, Paraguay đang cho thấy họ là một đối thủ không dễ bị khuất phục. Hiện tại, đại diện Nam Mỹ đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được. Phong độ của Paraguay trong 3 trận đấu gần đây có sự biến động nhất định với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

Dù không sở hữu chuỗi trận thắng ấn tượng như đối thủ, nhưng Paraguay luôn nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu và tinh thần thi đấu máu lửa. Việc đang đứng ở vị trí thứ 3 cho thấy họ vẫn đang duy trì được sự cạnh tranh gắt gao và sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước các ông lớn.

Phân tích cục diện trận đấu

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Đức được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định trong lối chơi. Tuy nhiên, Paraguay với nền tảng thể lực dồi dào và khả năng áp sát nhanh hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho quá trình luân chuyển bóng của các cầu thủ Đức. Trận đấu tại Gillette Stadium nhiều khả năng sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng trên băng ghế huấn luyện.

Đức có thể sẽ chủ động dâng cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm, trong khi Paraguay sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Kết quả của trận đấu này sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng tận dụng sai lầm của đối phương từ cả hai phía.

Phong độ gần đây của Đức

26/06/2026: Ecuador 2-1 Đức (Thua)

21/06/2026: Đức 2-1 Bờ Biển Ngà (Thắng)

15/06/2026: Đức 7-1 Curaçao (Thắng)

07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thắng)

01/06/2026: Đức 4-0 Phần Lan (Thắng)

Phong độ gần đây của Paraguay

26/06/2026: Paraguay 0-0 Úc (Hòa)

20/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thua)

06/06/2026: Paraguay 4-0 Nicaragua (Thắng)

01/04/2026: Maroc 2-1 Paraguay (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Paraguay 3 4 DWL

Phong độ và thống kê đội

Đức (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (2 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Paraguay (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Germany

N. Brown: Adductor Injury (Missing Fixture)

N. Schlotterbeck: Ligament Stretching (Missing Fixture)

Paraguay

D. Gómez: Yellow Card (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Germany

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -5.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : Germany and +1.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 02:51 30/06/2026

Đội hình chính thức

Đức

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Julian Nagelsmann

Đội hình xuất phát:

1. Manuel Neuer (G)

6. Joshua Kimmich (D)

2. Antonio Rüdiger (D)

4. Jonathan Tah (D)

18. Nathaniel Brown (D)

23. Felix Nmecha (M)

5. Aleksandar Pavlović (M)

19. Leroy Sané (M)

7. Kai Havertz (F)

17. Florian Wirtz (M)

26. Deniz Undav (M)

Dự bị:

21. Alexander Nübel

12. Oliver Baumann

22. David Raum

3. Waldemar Anton

24. Malick Thiaw

13. Pascal Groß

16. Angelo Stiller

25. Assan Ouédraogo

10. Jamal Musiala

9. Jamie Leweling

8. Leon Goretzka

20. Nadiem Amiri

11. Nick Woltemade

14. Maximilian Beier

Paraguay

Sơ đồ: 4-5-1

HLV: Gustavo Alfaro

Đội hình xuất phát:

12. Orlando Gill (G)

4. Juan Cáceres (D)

15. Gustavo Gómez (D)

13. José Canale (D)

6. Junior Alonso (D)

10. Miguel Almirón (M)

16. Damián Bobadilla (M)

14. Andrés Cubas (M)

23. Matías Galarza (M)

19. Julio Enciso (M)

21. Gabriel Ávalos (F)

Dự bị: