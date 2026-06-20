Đức 2-1 Bờ Biển Ngà: Đức giành chiến thắng Germany đối đầu Ivory Coast tại BMO Field trong trận cầu mở màn đầy kịch tính, nơi bản lĩnh của Cỗ xe tăng được thử thách bởi sức mạnh thể chất từ đại diện châu Phi.

Đức 2 - 1 Bờ Biển Ngà Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Đức tiếp đón Bờ Biển Ngà.

30' BÀN THẮNG! Bờ Biển Ngà (0-1) Phút 30': F. Kessie (Bờ Biển Ngà) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Đức): N. Schlotterbeck vào sân thay A. Rudiger.

60' Thay người Phút 60' (Đức): L. Sane vào sân thay J. Leweling.

60' Thay người Phút 60' (Đức): J. Musiala vào sân thay D. Undav.

60' Thay người Phút 60' (Đức): A. Pavlovic vào sân thay N. Amiri.

68' BÀN THẮNG! Đức (1-1) Phút 68': D. Undav (Đức) lập công (kiến tạo: N. Amiri). Tỷ số: 1 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Bờ Biển Ngà): A. Bonny vào sân thay E. Guessand.

75' Thay người Phút 75' (Bờ Biển Ngà): I. Sangare vào sân thay S. Fofana.

75' Thay người Phút 75' (Bờ Biển Ngà): A. Diallo vào sân thay S. Adingra.

82' Thay người Phút 82' (Bờ Biển Ngà): W. Singo vào sân thay G. Doue.

85' Thay người Phút 85' (Bờ Biển Ngà): Y. Diomande vào sân thay N. Pepe.

85' Thay người Phút 85' (Đức): K. Havertz vào sân thay L. Goretzka.

90+4' BÀN THẮNG! Đức (2-1) Phút 90+4': D. Undav (Đức) lập công (kiến tạo: F. Nmecha). Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: Đức 2-1 Bờ Biển Ngà Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 05:02 21/06/2026

Cục diện bảng đấu và bối cảnh trận đấu

Trận đấu giữa Germany và Ivory Coast trong khuôn khổ World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 03:00 ngày 21/06/2026 tại sân vận động BMO Field. Đây là màn ra quân có ý nghĩa then chốt đối với cả hai đội trong việc tìm kiếm lợi thế tại vòng bảng. Trong khi Germany luôn bước vào giải đấu với vị thế của một ứng cử viên vô địch, Ivory Coast lại đại diện cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá châu Phi với lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm.

Phân tích phong độ và tương quan lực lượng

Bước vào trận đấu đầu tiên của chiến dịch World Cup, cả Germany và Ivory Coast đều đang sở hữu trạng thái thể lực tốt nhất. Theo các báo cáo mới nhất, cả hai đội hình đều không ghi nhận trường hợp chấn thương hay treo giò đáng tiếc nào. Điều này cho phép hai huấn luyện viên có thể tung ra sân những quân bài tối ưu nhất để thực hiện ý đồ chiến thuật.

Germany: Bản lĩnh của gã khổng lồ

Dù chưa có dữ liệu thi đấu chính thức trong mùa giải mới, Germany vẫn được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các trụ cột và sức trẻ của những tài năng mới nổi. Lối chơi kiểm soát bóng áp đặt và khả năng chuyển trạng thái nhanh luôn là vũ khí lợi hại của đội bóng này. Tuy nhiên, áp lực phải thắng trong trận ra quân thường là thử thách tâm lý không nhỏ đối với đại diện châu Âu.

Ivory Coast: Sức mạnh từ sự càn lướt

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ivory Coast không hề e ngại trước các đối thủ lớn. Với dàn cầu thủ đang thi đấu tại các giải bóng đá hàng đầu thế giới, đại diện châu Phi có đủ khả năng để gây khó khăn cho hàng phòng ngự của Germany. Sự cân bằng trong các chỉ số thống kê trước trận cho thấy đây sẽ là một cuộc đối đầu không quá chênh lệch như nhiều người lầm tưởng.

Nhận định chiến thuật và dự đoán kết quả

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, tỷ lệ giành chiến thắng của Germany đang ở mức 35%, tương đương với tỷ lệ một kết quả hòa, trong khi khả năng thắng trận của Ivory Coast là 30%. Những con số này phản ánh một thế trận giằng co và đầy toan tính tại BMO Field.

Với tính chất của một trận mở màn, sự thận trọng có thể được đặt lên hàng đầu trong hiệp một. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Germany được kỳ vọng sẽ biết cách khai thác những sơ hở nhỏ nhất của đối phương để định đoạt trận đấu.

Dự đoán kết quả: Germany giành chiến thắng trong một trận đấu có nhiều hơn 1.5 bàn thắng.

Tiêu chí Dự đoán/Thông số Đội giành chiến thắng Germany Tỷ lệ thắng của Germany 35% Tỷ lệ hòa 35% Tỷ lệ thắng của Ivory Coast 30% Sân vận động BMO Field

Cập nhật đội hình lúc 02:27 21/06/2026

Đội hình chính thức

Đức

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Julian Nagelsmann

Đội hình xuất phát:

1. Manuel Neuer (G)

6. Joshua Kimmich (D)

4. Jonathan Tah (D)

15. Nico Schlotterbeck (D)

18. Nathaniel Brown (D)

23. Felix Nmecha (M)

5. Aleksandar Pavlović (M)

19. Leroy Sané (M)

10. Jamal Musiala (M)

17. Florian Wirtz (M)

7. Kai Havertz (F)

Dự bị:

21. Alexander Nübel

12. Oliver Baumann

24. Malick Thiaw

3. Waldemar Anton

2. Antonio Rüdiger

22. David Raum

25. Assan Ouédraogo

9. Jamie Leweling

20. Nadiem Amiri

13. Pascal Groß

8. Leon Goretzka

16. Angelo Stiller

14. Maximilian Beier

11. Nick Woltemade

26. Deniz Undav

Bờ Biển Ngà

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Emerse Fae

Đội hình xuất phát:

1. Yahia Fofana (G)

5. Wilfried Singo (D)

7. Odilon Kossounou (D)

20. Emmanuel Agbadou (D)

3. Ghislain Konan (D)

15. Amad Diallo (M)

8. Franck Kessié (M)

18. Ibrahim Sangaré (M)

11. Yan Diomande (M)

9. Ange-Yoan Bonny (F)

26. Christ Inao Oulaï (F)

Dự bị: