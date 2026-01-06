Đức 4-0 Phần Lan: Deniz Undav rực sáng trong màn tập dượt đỉnh cao tại MEWA ARENA Đội tuyển Đức khẳng định sức mạnh đáng sợ trước thềm World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 áp đảo trước Phần Lan nhờ cú đúp của Deniz Undav cùng các siêu phẩm từ Wirtz và Musiala.

Đội tuyển Đức vừa gửi đi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ tại World Cup 2026 bằng màn trình diễn hủy diệt tại MEWA ARENA. Trong trận giao hữu chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, "Cỗ xe tăng" đã không cho Phần Lan bất kỳ cơ hội kháng cự nào, khép lại trận đấu với tỷ số 4-0 đầy thuyết phục.

Sự thống trị tuyệt đối về thế trận

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các học trò của HLV Julian Nagelsmann đã thiết lập một thế trận áp đảo toàn diện. Với triết lý kiểm soát không gian và luân chuyển bóng tốc độ cao, đội tuyển Đức khiến đối thủ rơi vào trạng thái chống đỡ thụ động. Thống kê trong khoảng thời gian đầu trận cho thấy đội chủ nhà nắm giữ tới hơn 80% thời lượng kiểm soát bóng.

Hàng tiền vệ của Đức, với sự dẫn dắt của Joshua Kimmich, liên tục tạo ra những tình huống leo biên sắc lẹm. Kimmich không chỉ đảm nhiệm vai trò phòng ngự từ xa mà còn là trạm trung chuyển bóng quan trọng, khiến hàng thủ Phần Lan luôn đặt trong tình trạng báo động đỏ. Những pha đập nhả ở trung lộ kết hợp với các đường tạt bóng chính xác đã sớm bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự lùi sâu của đội khách.

Deniz Undav và khoảnh khắc khai thông bế tắc

Dù bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn ở đầu hiệp một, Deniz Undav vẫn cho thấy bản năng sát thủ đáng sợ của mình. Phút 34, sau hàng loạt nỗ lực hãm thành, tiền đạo thuộc biên chế Stuttgart đã tận dụng thành công đường tạt bóng chuẩn xác như kẻ chỉ của Kimmich. Cú đánh đầu hiểm hóc của anh không cho thủ thành Hradecky bất kỳ cơ hội cản phá nào, mở tỷ số cho trận đấu.

Bàn thắng này như một gáo nước lạnh dội vào ý chí chiến đấu của Phần Lan. Trong suốt hiệp một, đội khách gần như không thể triển khai bóng qua vạch giữa sân và phải gồng mình chịu đựng những đợt sóng tấn công dồn dập từ phía đội chủ nhà.

Sự bùng nổ của các tài năng trẻ

Bước sang hiệp hai, kịch bản thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn đối với đội khách. Phút 48, tận dụng sai lầm tai hại từ đường chuyền hỏng của Markhiev bên phía Phần Lan, Deniz Undav cướp được bóng và thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ. Florian Wirtz không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt.

Sự hưng phấn được đẩy lên cao trào khi tài năng trẻ Lennart Karl được tung vào sân. Phút 57, Karl thực hiện pha đột phá dũng mãnh từ khu vực giữa sân trước khi tung đường chọc khe tinh tế xé toang hàng thủ đối phương. Deniz Undav một lần nữa có mặt đúng lúc, dứt điểm gọn gàng để hoàn tất cú đúp cá nhân.

Dù phải rời sân sau đó do gặp vấn đề về sức khỏe, Undav vẫn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả tại MEWA ARENA. Rất may, chân sút này vẫn có thể đi lại bình thường sau trận đấu, giải tỏa nỗi lo cho người hâm mộ về một chấn thương nghiêm trọng.

Siêu phẩm của Jamal Musiala và thông điệp World Cup

Đến phút 63, Jamal Musiala đã ghi tên mình lên bảng điện tử bằng một siêu phẩm thực sự đẳng cấp. Sau khi nhận bóng từ Pavlovic, ngôi sao trẻ của Bayern Munich thực hiện pha xử lý kỹ thuật rồi tung cú nã đại bác bằng chân trái. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến nỗ lực bay người của Hradecky chỉ làm tô điểm thêm cho vẻ đẹp của bàn thắng.

Chiến thắng 4-0 không chỉ là một kết quả giao hữu đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về sự gắn kết giữa các ngôi sao trẻ như Wirtz, Musiala cùng phong độ ổn định của các cựu binh. Đội tuyển Đức dưới thời Nagelsmann đang cho thấy diện mạo của một ứng cử viên vô địch thực thụ.

Thống kê trận đấu

Thông số Đức Phần Lan Tỷ số 4 0 Bàn thắng Undav (34', 57'), Wirtz (48'), Musiala (63') - Kiểm soát bóng ~75% ~25% Địa điểm MEWA ARENA -

Với phong độ hiện tại, người hâm mộ tuyển Đức hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một kỳ World Cup 2026 thành công. Sự thanh thoát trong lối chơi và hiệu quả trong khâu dứt điểm chính là những vũ khí lợi hại nhất mà "Cỗ xe tăng" đang sở hữu.