Đức bị Paraguay loại khỏi World Cup 2026: Bi kịch VAR và sự sụp đổ của bản lĩnh thép Thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trước Paraguay tại vòng 32 đội đã chính thức tiễn tuyển Đức về nước sớm. Quyết định từ chối bàn thắng đầy tranh cãi của VAR và sự bế tắc trong tấn công đã khiến đoàn quân của Julian Nagelsmann trả giá đắt.

Đêm Massachusetts đã trở thành nốt trầm cay đắng nhất của bóng đá Đức trong kỷ nguyên hiện đại. Từng được biết đến với "tinh thần thép" không bao giờ gục ngã trên chấm luân lưu, Die Mannschaft đã chính thức dừng bước tại vòng 32 đội World Cup 2026 sau một kịch bản không ai có thể ngờ tới trước Paraguay.

Đức nhận thất bại trước Paraguay. Ảnh: Sky Sports.

Nhát dao từ VAR và quyết định gây phẫn nộ

Bước ngoặt định mệnh của trận đấu xảy ra ở phút 102, trong hiệp phụ thứ nhất. Khi tỉ số đang là 1-1, trung vệ Jonathan Tah bật cao đánh đầu tung lưới Paraguay từ một quả phạt góc. Cả băng ghế dự bị của tuyển Đức đã tràn vào sân ăn mừng, tin rằng tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay.

Tuy nhiên, trọng tài Jalal Jayed sau khi tham khảo VAR đã hủy bỏ bàn thắng vì cho rằng Waldemar Anton phạm lỗi cản trở thủ môn Orlando Gill. Quyết định này ngay lập tức thổi bùng một làn sóng phẫn nộ. Cựu danh thủ Alan Shearer, khi bình luận trên đài BBC, đã không ngần ngại dùng từ "thảm hại" để mô tả phán quyết này. Ông nhận định thủ môn Gill đã chủ động "diễn" trong một tình huống va chạm cực nhẹ để đánh lừa tổ trọng tài video.

Sự sụp đổ của một tượng đài luân lưu

Trước thềm giải đấu năm 2026, đội tuyển Đức sở hữu một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: toàn thắng trong tất cả các loạt sút luân lưu từng tham dự tại đấu trường World Cup. Thế nhưng, bản lĩnh ấy đã hoàn toàn biến mất trong đêm Massachusetts định mệnh.

Havertz sút hỏng quả luân lưu. Ảnh: Sky Sports.

Áp lực tâm lý đè nặng khiến những ngôi sao hàng đầu như Kai Havertz và cầu thủ trẻ Nick Woltemade đều thất bại trước sự xuất sắc của thủ thành Orlando Gill. Đỉnh điểm của sự thất vọng là khi Jonathan Tah, người đã bị từ chối bàn thắng trước đó, sút bóng vọt xà ở lượt sút quyết định. Lần đầu tiên trong lịch sử, tinh thần thép của người Đức bị bẻ gãy hoàn toàn trong một cuộc đấu súng cân não.

Nỗi lo hàng thủ và sự bế tắc của hàng công

Thất bại này không chỉ đến từ sự thiếu may mắn, nó phơi bày những lỗ hổng mang tính hệ thống của đội tuyển Đức. Bàn mở tỷ số của Julio Enciso ở phút 42 đã thiết lập một cột mốc buồn: Đức lần đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới 10 trận liên tiếp tại các kỳ World Cup.

Hàng công Đức có ngày thi đấu dưới sức. Ảnh: Sky Sports.

Dù kiểm soát bóng tới gần 80% trong hiệp một và thực hiện tổng cộng 16 quả phạt góc cả trận, các học trò của Julian Nagelsmann hoàn toàn bất lực trước khối bê tông mà HLV Gustavo Alfaro giăng ra. Paraguay đã chơi một thứ bóng đá thực dụng đến khắc nghiệt, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật và dùng tiểu xảo để phá nát nhịp độ trận đấu. Sự ức chế lên đến đỉnh điểm khi Jamal Musiala phải nhận thẻ vàng ở hiệp phụ vì một pha vào bóng trả đũa.

Dấu hỏi cho Julian Nagelsmann

Chiến lược gia Julian Nagelsmann khó có thể tránh khỏi trách nhiệm sau trận thua này. Việc lựa chọn Denis Undav đá chính thay vì Musiala ngay từ đầu được xem là một tính toán sai lầm, khi tiền đạo này hoàn toàn mất hút giữa các trung vệ cao lớn của Paraguay. Bên cạnh đó, việc thay đổi nhân sự chậm chạp khi đội nhà bế tắc đã khiến Đức đánh mất cơ hội kết liễu đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức.

Thất bại trước Paraguay không chỉ là một trận thua, nó là lời cảnh báo đanh thép về quá trình tái thiết của bóng đá Đức. Khi bản sắc và bản lĩnh thép không còn được duy trì, Die Mannschaft sẽ còn phải đối mặt với nhiều thử thách nghiệt ngã hơn trong tương lai.