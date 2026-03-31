Đức hạ sát Ghana 2-1: Deniz Undav giải cứu Cỗ xe tăng, dấu ấn thần đồng Lennart Karl Dù áp đảo với 66% kiểm soát bóng, tuyển Đức phải nhờ đến bàn thắng muộn của Deniz Undav ở phút 88 mới khuất phục được Ghana trong trận cầu đầy rẫy sự lãng phí cơ hội.

Đội tuyển Đức vừa trải qua một trận đấu đầy cảm xúc tại MHP Arena khi giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Ghana. Trong một ngày mà hàng công của HLV Julian Nagelsmann thi đấu thiếu hiệu quả, những sự thay đổi người chiến thuật và nỗ lực cá nhân của các ngôi sao đã trở thành chìa khóa mở ra thắng lợi ở những phút cuối cùng.

Đức thắng Ghana 2-1.

Deniz Undav - Sát thủ giải cứu Nagelsmann

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng của tuyển Đức chính là màn tỏa sáng của Deniz Undav ngay tại sân nhà của CLB chủ quản Stuttgart. Khi hàng công của Nagelsmann tỏ ra bế tắc sau bàn mở tỷ số của Kai Havertz trên chấm phạt đền, Undav đã chứng minh giá trị của một trung phong đích thực.

Dù không tham gia quá nhiều vào lối chơi chung kể từ khi vào sân, chân sút 29 tuổi này đã chọn vị trí cực kỳ thông minh để thực hiện pha dứt điểm quyết định ở phút 88. HLV Julian Nagelsmann nhận định: "Cậu ấy chơi y hệt như tại CLB Stuttgart. Deniz có thể không chạm bóng nhiều, nhưng khi cơ hội đến, cậu ấy biết cách kết liễu đối thủ khi họ đã bắt đầu mệt mỏi". Pha lập công này không chỉ mang về chiến thắng mà còn củng cố vị trí của Undav trong kế hoạch chuẩn bị cho World Cup sắp tới.

Lennart Karl: Luồng sinh khí từ thần đồng 18 tuổi

Giữa hiệp hai đầy trầm lắng, sự xuất hiện của Lennart Karl đã thổi một luồng gió mới vào lối chơi của tuyển Đức. Chỉ ít phút sau khi thay thế Kai Havertz, tài năng trẻ thuộc biên chế Bayern Munich đã khiến khán giả tại Stuttgart phấn khích với những pha xử lý bóng đầy tự tin.

Lennart Karl khiến CĐV trầm trồ bởi kỹ thuật đi bóng ấn tượng.

Đáng chú ý nhất là tình huống Karl thực hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện để vượt qua cùng lúc ba hậu vệ Ghana bên hành lang cánh phải. Dù bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt ở phút 86, nhưng khả năng đột phá và sự ngẫu hứng của Karl được giới chuyên môn đánh giá là niềm hy vọng lớn để đội tuyển Đức phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu trong tương lai.

Lời cảnh báo về lối đá ngẫu hứng và sự lãng phí

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, HLV Julian Nagelsmann đã thẳng thắn chỉ trích thái độ thi đấu của các học trò trong hiệp hai bằng thuật ngữ "Freestyle" (lối đá tự do). Chiến lược gia này cho rằng các cầu thủ đã mất kiên nhẫn, tự ý bỏ vị trí và thiếu kỷ luật chiến thuật sau khi không thể gia tăng cách biệt sớm.

"Chúng ta không đủ an toàn khi giữ bóng để chơi kiểu ngẫu hứng như vậy. Thiếu kỷ luật cấu trúc khiến đội hình dễ bị tổn thương trước các pha phản công", Nagelsmann chia sẻ. Sai lầm của Josha Vagnoman dẫn đến bàn thua ở phút 70 là minh chứng rõ nhất cho sự thiếu gắn kết này.

Đức cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

Thống kê cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của Đức với 66% kiểm soát bóng và 33 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ. Tuy nhiên, việc chỉ ghi được 2 bàn thắng từ hàng loạt cơ hội ngon ăn của Nico Schlotterbeck hay Jonathan Tah là một nghịch lý cần lời giải. Ngược lại, Ghana đã tận dụng cực tốt sự hớ hênh của hàng thủ chủ nhà để ghi bàn dù có rất ít cơ hội. Sự trở lại của Leroy Sane với pha kiến tạo dũng cảm cho Undav ở phút cuối là điểm sáng hiếm hoi về đẳng cấp, nhưng bài toán hiệu quả vẫn là thách thức lớn cho tuyển Đức trước khi hành quân đến Mỹ vào mùa hè này.