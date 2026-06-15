Đức phô diễn sức mạnh khi vùi dập Curacao 7-1 tại World Cup 2026 Manuel Neuer đi vào lịch sử trong ngày hàng công tuyển Đức thăng hoa với 7 bàn thắng vào lưới Curacao, khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại bảng E World Cup 2026.

Đội tuyển Đức đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại bảng E World Cup 2026 khi đánh bại Curacao với tỷ số đậm đà 7-1. Dù gặp đôi chút chệch choạng ở đầu hiệp một, đẳng cấp vượt trội đã giúp đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và tạo ra cơn mưa bàn thắng trên sân vận động tại Houston.

Đức phô diễn sức mạnh trước Curacao.

Bản lĩnh của ứng viên vô địch và sự áp đảo toàn diện

Đức khởi đầu trận đấu đầy thuận lợi với bàn thắng sớm của Felix Nmecha ngay từ phút thứ 6. Tuy nhiên, một thoáng chủ quan ở hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá bằng bàn gỡ hòa của Curacao ở phút 21. Thay vì rơi vào trạng thái lúng túng, các học trò của Nagelsmann đã nhanh chóng lấy lại thế trận và thể hiện bản lĩnh của một "ông lớn".

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp khi Đức kiểm soát hoàn toàn trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 4.0, trong khi đối thủ chỉ đạt con số 0.4 khiêm tốn. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng của tuyến giữa đã khiến khối phòng ngự của Curacao hoàn toàn tan vỡ.

Dấu ấn từ trục xương sống Bayern Munich

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của đội tuyển Đức là sự thấu hiểu giữa các ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 của Jamal Musiala từ đường kiến tạo của Joshua Kimmich là minh chứng rõ nét nhất. Thống kê chỉ ra đây là lần thứ 9 các cầu thủ Bayern kiến tạo cho nhau ghi bàn tại World Cup tính từ năm 1966.

Sự ăn ý này giúp lối chơi của Đức trở nên thanh thoát và có tính liên kết cực cao. Joshua Kimmich tiếp tục chứng minh vai trò linh hồn trong các đợt lên bóng với 2 đường kiến tạo đẳng cấp trước khi rời sân nhường chỗ cho các nhân tố mới.

Sức mạnh đáng sợ từ băng ghế dự bị

Không chỉ đội hình xuất phát, các phương án thay người của HLV Nagelsmann cũng mang lại hiệu quả tối đa. Kai Havertz đã có một ngày thi đấu chói sáng sau khi vào sân. Tiền đạo thuộc biên chế Arsenal lập một cú đúp, trong đó có pha lốp bóng tinh tế ở phút 88 để ấn định tỷ số 7-1.

Havertz lập cú đúp bàn thắng.

Bên cạnh Havertz, Deniz Undav cũng là nhân tố tạo ra sự đột biến lớn. Dù chỉ xuất hiện từ phút 64, Undav vẫn kịp đóng góp 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Chiều sâu đội hình đáng nể này chính là vũ khí lợi hại nhất mà tuyển Đức đang sở hữu tại kỳ World Cup lần này.

Manuel Neuer lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Trận đấu này đánh dấu cột mốc vĩ đại của Manuel Neuer khi anh chính thức trở thành thủ môn thứ hai trong lịch sử tham dự 5 kỳ World Cup. Dù không thể giữ sạch lưới trước cú dứt điểm bất ngờ từ đối thủ, sự hiện diện của Neuer vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội.

Đáng chú ý, đây cũng là ngày thi đấu thăng hoa của các hậu vệ Đức. Nico Schlotterbeck trở thành hậu vệ đầu tiên của "Die Mannschaft" ghi bàn tại World Cup sau 12 năm, kể từ thời của Mats Hummels năm 2014. Tài năng trẻ Nathaniel Brown cũng để lại dấu ấn với bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Curacao

Curacao có bàn thắng đầu tiên ở World Cup.

Dù thất bại nặng nề, Curacao vẫn có quyền tự hào với những gì đã làm được. Livano Comenencia đã đi vào lịch sử dân tộc khi ghi bàn thắng đầu tiên cho quốc gia này tại đấu trường World Cup. Với một quốc gia có dân số chưa đầy 160.000 người, việc làm rung lưới đội tuyển Đức là một kỳ tích sẽ còn được nhắc lại mãi về sau.

Chiến thắng 7-1 giúp tuyển Đức tạm vươn lên dẫn đầu bảng E và gửi lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ tiếp theo là Bờ Biển Ngà và Ecuador. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm của các lão tướng và sức trẻ của dàn tài năng mới, Đức đang cho thấy họ sẵn sàng cho hành trình chinh phục ngôi vương.