Đức tính kế hoạch liên danh cùng Pháp đăng cai World Cup 2038 Liên đoàn Bóng đá Đức chính thức bày tỏ tham vọng đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại châu Âu vào năm 2038 hoặc 2042 thông qua đề án hợp tác với Pháp.

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã chính thức công khai tham vọng đưa Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại nước này vào năm 2042, đồng thời để ngỏ khả năng đẩy nhanh tiến trình vào năm 2038 thông qua kế hoạch liên danh chiến lược cùng Pháp.

Tham vọng đưa ngày hội bóng đá trở lại châu Âu

Thông tin về kế hoạch chạy đua đăng cai World Cup được ông Axel Hellmann, thành viên ban lãnh đạo DFB, xác nhận trong buổi phỏng vấn mới nhất với tờ Foot Mercato. Sáng kiến này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf nhằm đưa quốc gia này tái xuất với vai trò chủ nhà của một kỳ World Cup.

World Cup sẽ trở lại sau 4 năm nữa.

Mặc dù mục tiêu dài hạn hướng tới cột mốc năm 2042, DFB vẫn sẵn sàng đẩy nhanh lộ trình sang kỳ World Cup 2038. Dù vậy, ban lãnh đạo DFB nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các quy định khung và chính sách xoay vòng địa điểm do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ban hành.

Bài toán xoay vòng địa điểm của FIFA

Ở thời điểm hiện tại, rào cản lớn nhất đối với tham vọng của người Đức chính là cơ chế xoay vòng đăng cai giữa các châu lục của FIFA. Theo kế hoạch đã công bố, World Cup 2030 sẽ do Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng tổ chức, kết hợp cùng một số trận đấu kỷ niệm tại Argentina, Uruguay và Paraguay. Ngay sau đó, kỳ đại hội năm 2034 đã thuộc quyền đăng cai của Saudi Arabia đại diện cho khu vực châu Á.

Dựa trên quy tắc không tổ chức hai kỳ liên tiếp tại cùng một liên đoàn châu lục, các khu vực như Bắc Mỹ hoặc châu Đại Dương mới là những ưu tiên hàng đầu cho kỳ World Cup 2038. Do đó, để Đức hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào có cơ hội, FIFA sẽ cần điều chỉnh lại quy chế đấu thầu hiện hành.

Liên danh chiến lược Đức - Pháp

Trước bối cảnh World Cup đã mở rộng quy mô lên 48 đội tuyển tham dự, khối lượng công việc và chi phí vận hành tăng lên đáng kể. Điều này khiến mô hình đồng đăng cai trở thành xu hướng tất yếu. Đức đang kỳ vọng vào một kịch bản linh hoạt từ FIFA, mở đường cho màn bắt tay chiến lược giữa hai cường quốc bóng đá Đức và Pháp.

Sự kết hợp giữa hạ tầng thể thao hiện đại, kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn cùng tiềm lực kinh tế của Đức và Pháp được đánh giá sẽ tạo nên một hồ sơ dự thầu cực kỳ chất lượng, đủ sức thuyết phục FIFA nếu rào cản pháp lý được tháo gỡ trong thời gian tới.