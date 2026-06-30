Đức và Paraguay kéo nhau vào loạt luân lưu sau 120 phút nghẹt thở tại World Cup 2026 Sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với kết quả hòa 1-1, tuyển Đức và Paraguay phải định đoạt tấm vé đi tiếp trên chấm luân lưu. Kai Havertz gỡ hòa cho 'Cỗ xe tăng' sau bàn mở tỷ số bất ngờ của Julio Enciso.

Trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân vận động Boston đã diễn ra với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Sau 120 phút thi đấu kiên cường, tuyển Đức và Paraguay vẫn bất phân thắng bại với tỷ số 1-1, buộc phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi để xác định cái tên đi tiếp vào vòng trong.

Sự lỳ lợm của đại diện Nam Mỹ và cú sốc hiệp một

Ngay từ những phút đầu tiên, đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của Julian Nagelsmann đã chủ động kiểm soát thế trận, áp đặt lối chơi lên đối thủ. Tuy nhiên, Paraguay đã chứng minh tại sao họ là một trong những đội bóng khó chịu nhất khu vực Nam Mỹ với lối chơi phòng ngự lỳ lợm và không ngại va chạm.

Wirtz đá chính trước Paraguay. Ảnh: Getty Images.

Dù nắm quyền chủ động, Đức gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ được tổ chức kỷ luật của Paraguay. Các tình huống tấn công của "Cỗ xe tăng" thường xuyên bị bẻ gãy ngay từ khu vực trung tuyến hoặc kết thúc bằng những pha xử lý thiếu chuẩn xác.

Hai đội không thiếu những tình huống va chạm nảy lửa. Ảnh: Sky Sports.

Bất ngờ xảy ra ở phút 42, từ một pha phản công sắc lẹm bên cánh phải, Matias Galarza thực hiện quả tạt chuẩn xác để Julio Enciso bật cao đánh đầu tung lưới Manuel Neuer, mở tỷ số cho Paraguay. Bàn thắng này như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của người Đức ngay trước khi hiệp một khép lại.

Enciso mở tỷ số cho Paraguay. Ảnh: Getty Images.

Nỗ lực của Kai Havertz và sự nghiệt ngã từ VAR

Bước sang hiệp hai, HLV Nagelsmann thực hiện những thay đổi nhân sự nhằm gia tăng sức ép. Thành quả đến ở phút 54, khi Florian Wirtz có pha kiến tạo tinh tế từ cánh trái để Kai Havertz thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức.

Havertz gỡ hòa 1-1 cho Đức. Ảnh: Getty Images.

Trong khi Havertz tỏa sáng, người đồng đội Leroy Sane lại có một ngày thi đấu đáng quên. Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich tỏ ra thiếu hiệu quả ở hành lang cánh phải và liên tục rơi vào bẫy việt vị của đối phương.

Sane gây thất vọng khi anh chơi không hiệu quả ở cánh phải. Ảnh: Sky Sports.

Trận đấu bước vào hiệp phụ sau khi tỷ số hòa được giữ nguyên đến hết 90 phút chính thức. Phút 101, kịch tính đẩy lên cao trào khi Jonathan Tah đưa bóng vào lưới Paraguay. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã hủy bàn thắng do xác định Waldemar Anton phạm lỗi với thủ môn đối phương trước đó.

Bàn thắng của Tah bị hủy. Ảnh: Getty Images.

Thống kê trận đấu

Thông số Đức Paraguay Tỷ số 1 1 Bàn thắng Havertz (54') Enciso (42') Thẻ vàng 2 3 Kết quả sau 120' Hòa Hòa

Loạt sút luân lưu bắt đầu với lợi thế tâm lý nghiêng về Paraguay. Ngay ở lượt sút đầu tiên, Kai Havertz đã thực hiện không thành công, trong khi cầu thủ bên phía Paraguay dứt điểm chính xác để vượt lên dẫn trước 1-0 trong loạt đấu súng cân não.

Miguel Almiron là trụ cột tuyển Paraguay. Ảnh: Iconsport.

Trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra với những diễn biến căng thẳng trên chấm 11m để tìm ra đội bóng giành quyền vào chơi ở vòng 16 đội World Cup 2026.