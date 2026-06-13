Đức vs Curacao: Thử thách cực đại cho tân binh tại bảng E World Cup 2026 Sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, tuyển Đức tự tin đối đầu Curacao tại sân vận động Houston. Manuel Neuer đi vào lịch sử trong ngày cỗ xe tăng ra quân.

Trận đấu giữa Đức và Curacao tại lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 15/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Houston (NRG Stadium), Texas, Mỹ. Đây là cuộc đối đầu điển hình giữa một bên là gã khổng lồ đang tìm lại bản ngã và một bên là quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đức tỏ ra vượt trội so với Curacao.

Sức mạnh áp đảo của cỗ xe tăng Đức

Đội tuyển Đức bước vào giải đấu với tâm thế của kẻ chinh phục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann, Die Mannschaft đã có màn lột xác ngoạn mục với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Những chiến thắng trước Thụy Sĩ, Phần Lan và đặc biệt là trận thắng 2-1 trước chủ nhà Mỹ cho thấy lối chơi của Đức đã trở nên tốc độ và hiệu quả hơn hẳn.

Về mặt lực lượng, HLV Nagelsmann nhận tin vui khi thủ thành Manuel Neuer đã bình phục chấn thương bắp chân để bắt chính. Ở tuổi 40, Neuer chính thức đi vào lịch sử khi tham dự kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp. Dù thiếu vắng tài năng trẻ Lennart Karl do chấn thương (Assan Ouedraogo thay thế), hàng công của Đức vẫn cực mạnh với sự góp mặt của Kai Havertz từ Arsenal.

Câu chuyện cổ tích của Curacao

Phía bên kia chiến tuyến, Curacao viết nên một trong những chương đẹp nhất lịch sử World Cup. Đội bóng vùng Caribbean tham dự giải với tâm lý không còn gì để mất. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của thầy trò HLV Dick Advocaat lại bộc lộ nhiều nỗi lo. Dù mới thắng Aruba 4-0, nhưng thất bại trước Scotland hồi tháng 5 đã phơi bày những lỗ hổng chết người ở hàng phòng ngự khi đối đầu với các đại diện châu Âu.

HLV Dick Advocaat sở hữu kinh nghiệm cầm quân dày dạn.

Phân tích chiến thuật và nhân tố then chốt

Đức dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-2-3-1 với thiên hướng áp đặt và pressing tầm cao. Bộ đôi Pavlovic và F. Nmecha sẽ đóng vai trò luân chuyển bóng, đẩy Curacao lùi sâu. Trong khi đó, Curacao của Dick Advocaat sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 nhưng thực tế là 4-5-1 khi phòng ngự, nhằm phong tỏa khoảng trống trước vòng cấm và chờ đợi các pha phản công dài.

Jamal Musiala là niềm hy vọng của Đức.

Jamal Musiala (Đức): Ở tuổi 23, tiền vệ Bayern Munich là chìa khóa để mở toang hàng thủ đối phương bằng khả năng rê dắt trong không gian hẹp. Ngược lại, Tahith Chong (Curacao) là niềm hy vọng số một của đội khách nhờ tốc độ và kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh.

Đội hình dự kiến

Vị trí Đội tuyển Đức (4-2-3-1) Đội tuyển Curacao (4-3-3) Thủ môn Neuer Room Hậu vệ Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown Sambo, Obispo, Gaari, Floranus Tiền vệ F. Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz Comenencia, J. Bacuna, L. Bacuna Tiền đạo Havertz Chong, Gorre, Antonisse

Dựa trên sự chênh lệch đẳng cấp, giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là một chiến thắng cách biệt cho tuyển Đức. Curacao có thể gây khó khăn trong giai đoạn đầu nhờ sự nhiệt huyết, nhưng bản lĩnh và giá trị đội hình của Die Mannschaft sẽ định đoạt cục diện trận đấu.