Dunajska Streda 1-0 Velež: Dunajska Streda giành chiến thắng Dunajska Streda gặp Velež lúc 23h30 ngày 23/07/2026 tại UEFA Europa Conference League; Velež có một trận hòa và một chiến thắng ở hai trận gần nhất.

Dunajska Streda 1 - 0 Velež Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dunajska Streda tiếp đón Velež.

12' Thẻ vàng Phút 12': R. Abdullah (Velež) nhận thẻ vàng.

43' Thẻ vàng Phút 43': A. Gueye (Dunajska Streda) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

59' BÀN THẮNG! Dunajska Streda (1-0) Phút 59': G. Gagua (Dunajska Streda) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

67' Thay người Phút 67' (Dunajska Streda): M. Trusa vào sân thay A. Gueye.

67' Thay người Phút 67' (Dunajska Streda): F. Diongue vào sân thay S. Ouro.

77' Thay người Phút 77' (Velež): M. Besic vào sân thay D. Salcin.

78' Thay người Phút 78' (Dunajska Streda): A. Gruber vào sân thay U. Kabic.

82' Thẻ vàng Phút 82': A. Ramadan (Dunajska Streda) nhận thẻ vàng.

85' Thẻ vàng Phút 85': A. Spahic (Velež) nhận thẻ vàng.

86' Thay người Phút 86' (Dunajska Streda): A. Sylla vào sân thay A. Ramadan.

KT Kết thúc: Dunajska Streda 1-0 Velež Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:22 24/07/2026

Đội hình chính thức Dunajska Streda Sơ đồ 4-4-2 Velež Sơ đồ 3-4-3 · HLV Ibro Rahimic 31 Aljaž Ivačič 22 Tsotne Kapanadze 26 Filip Blažek 81 Klemen Nemanič 18 Simen Juklerød 7 Uroš Kabić 44 Samsondin Ouro 17 Julien Eymard Bationo 10 Ammar Ramadan 29 Giorgi Gagua 11 Abdoulaye Gueye 1 Faris Ribić 13 Anes Omerović 8 Ante Hrkać 18 Said Duranović 7 Ajdin Nukić 6 Rafidine Abdullah 29 Andro Babić 11 Aldin Mešić 80 Nino Stojanović 9 Armin Spahic 10 Đani Salčin Dự bị Dunajska Streda 1 Leandro Filipe 90 Attila Németh 33 Taras Kacharaba 48 Jakub Majer 19 Alioune Sylla 27 Fallou Diongue 36 Nathan Udvaros 38 Martin Jenčuš 9 Andreas Gruber Velež 22 Elmin Mataradžić 55 Adin Bajrić 17 Ayham Shhade 20 Damir Halilović 38 Dženan Puce 21 Alan Pajević 83 Mahir Bešić Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Dunajska Streda sẽ đối đầu Velež lúc 23h30 ngày 23/07/2026 tại UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà sự chuẩn bị, khả năng kiểm soát nhịp độ và cách hai đội xử lý những thời điểm quan trọng có thể đóng vai trò quyết định.

Velež bước vào trận với phong độ tích cực

Velež có một trận hòa và một chiến thắng trong hai trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang duy trì trạng thái tương đối ổn định trước cuộc đối đầu với Dunajska Streda.

Đặc biệt, việc không để chuỗi trận gần đây xuất hiện thất bại có thể giúp Velež nhập cuộc với sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, hai trận đấu chỉ cung cấp một góc nhìn giới hạn về phong độ, vì vậy chưa đủ cơ sở để khẳng định đội khách sẽ chiếm ưu thế trong toàn bộ trận đấu.

Dunajska Streda cần tận dụng lợi thế sân nhà

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, vị trí, lực lượng hay thành tích đối đầu của Dunajska Streda. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về màn trình diễn của đội chủ nhà hoặc so sánh trực tiếp sức mạnh giữa hai bên.

Trong bối cảnh đó, Dunajska Streda nhiều khả năng sẽ cần biến lợi thế sân nhà thành khả năng kiểm soát thế trận, đặc biệt ở giai đoạn đầu. Một cách nhập cuộc chủ động có thể giúp đội chủ nhà hạn chế sự tự tin của Velež, đội đang có kết quả gần đây không thua.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với Velež, ưu tiên hợp lý là duy trì sự cân bằng giữa khả năng phòng ngự và tổ chức tấn công. Một trận hòa gần nhất cho thấy đội bóng này đã có kết quả không thua, còn chiến thắng trước đó tạo thêm nền tảng tinh thần cho chuyến làm khách.

Trong khi đó, Dunajska Streda cần tránh để trận đấu bị cuốn hoàn toàn theo nhịp độ của đối thủ. Khả năng giữ cự ly đội hình, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng các tình huống cố định có thể trở thành những yếu tố quan trọng, dù dữ liệu hiện có không cho phép xác định sơ đồ hay nhân sự cụ thể.

Nhận định trước trận

Velež có nền tảng phong độ gần đây tốt hơn về mặt kết quả, với một trận hòa và một chiến thắng. Dù vậy, việc thiếu dữ liệu về Dunajska Streda khiến cán cân trận đấu chưa thể được đánh giá một cách toàn diện.

Cuộc đối đầu này có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận và mức độ hiệu quả trong những thời điểm then chốt. Velež có cơ sở để nhập cuộc tự tin, trong khi Dunajska Streda vẫn có cơ hội tạo khác biệt nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Dunajska Streda 5 trận gần nhất T B H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Velež 5 trận gần nhất T H B B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới