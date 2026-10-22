Dùng trí tuệ nhân tạo Claude tăng tốc độ cho smart TV LG cũ gấp 10 lần mà không cần thay phần cứng Nhờ sự hỗ trợ của AI Claude Code, lập trình viên đã viết lại ứng dụng PlxNative bằng Rust và OpenGL, giúp TV LG đời 2019 khởi động mượt mà chỉ mất 3 giây.

Nhiều thiết bị truyền hình thông minh sau nhiều năm sử dụng vẫn giữ được tấm nền hiển thị sắc nét nhưng trải nghiệm thực tế lại bị giảm sút nghiêm trọng do hệ thống ứng dụng phản hồi chậm chạp. Thay vì tốn kém chi phí thay thế phần cứng, một nhà phát triển đã tận dụng trí tuệ nhân tạo để can thiệp sâu vào cấu trúc phần mềm, rút ngắn thời gian khởi động ứng dụng từ 30 giây xuống vỏn vẹn 3 giây trên dòng TV LG sản xuất năm 2019.

Ảnh minh hoạ.

Rào cản hiệu năng từ lớp trình duyệt web trên webOS

Trên cộng đồng Reddit r/ClaudeCode, nhà phát triển có tài khoản GLinnik21 đã chia sẻ hành trình tối ưu hóa chiếc TV LG đời 2019 của mình. Dù khả năng hiển thị hình ảnh của phần cứng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu, nền tảng quản lý phim ảnh cá nhân Plex chính thức lại vận hành vô cùng ì ạch. Người dùng phải mất tới 30 giây chỉ để nhìn thấy giao diện chọn người dùng, chờ thêm 30 giây nữa để tải trang chủ, và việc mở danh mục thông tin phim có thể ngốn tới 10 giây.

Nguyên nhân gốc rễ bắt nguồn từ việc ứng dụng Plex trên webOS vận hành thông qua môi trường Chromium tích hợp. Mô hình dựa trên nền tảng web khiến mọi thao tác đồ họa, tải dữ liệu và hiển thị danh mục đều phải qua nhiều lớp trung gian của phần mềm trước khi được phần cứng thực thi. Sự cồng kềnh này trở thành gánh nặng quá sức đối với những vi xử lý TV đời cũ vốn hạn chế về tài nguyên tính toán.

Kỹ thuật dịch ngược với sự trợ lực của AI Claude Code

Để giải quyết triệt để độ trễ, giải pháp tối ưu nhất là tạo ra một ứng dụng native giao tiếp trực tiếp với bộ xử lý đồ họa (GPU) và bộ giải mã video của thiết bị. Tuy vậy, hãng sản xuất LG không công bố rộng rãi bộ công cụ phát triển native đầy đủ dành cho lập trình viên thông thường muốn can thiệp sâu vào tầng đa phương tiện của hệ điều hành webOS.

Trước thách thức này, tác giả đã kích hoạt quyền truy cập quản trị chuyên sâu trên TV nhằm trích xuất các thư viện phần mềm cốt lõi, sau đó sử dụng công cụ Ghidra để phân tích ngược mã máy. Ghidra đóng vai trò hỗ trợ giải mã cấu trúc nhị phân khi không có mã nguồn gốc, còn Claude Code hoạt động như một trợ lý lập trình chuyên sâu giúp rà soát cấu trúc chương trình phức tạp, làm rõ mối liên hệ giữa các phân đoạn mã máy và nhận diện các hàm API quan trọng.

Đáng lưu ý, AI không vận hành hoàn toàn tự động hay đưa ra kết quả chính xác tuyệt đối ngay lập tức. Lập trình viên liên tục phải đối chiếu suy luận của Claude với mã nhị phân thực tế và kiểm tra tính tương thích ngay trên thiết bị để điều chỉnh hướng triển khai.

Kiến trúc PlxNative: Tối ưu bộ nhớ bằng Rust và đồ họa OpenGL

Sau giai đoạn giải mã, dự án phần mềm mang tên PlxNative bắt đầu được hình thành. Ban đầu, ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ C, nhưng sau đó toàn bộ mã nguồn quan trọng đã được chuyển dịch sang Rust. Ngôn ngữ Rust mang lại ưu thế vượt trội trong việc kiểm soát an toàn bộ nhớ, loại trừ rủi ro tràn bộ nhớ đệm và triệt tiêu các lỗi gây treo ứng dụng đột ngột.

Bên cạnh đó, giao diện người dùng được dựng hoàn toàn trên nền tảng OpenGL. Kỹ thuật này cho phép ứng dụng điều phối thẳng lệnh vẽ tới GPU của TV, loại bỏ hoàn toàn tầng trung gian Chromium nặng nề. Về khả năng phát video, phần mềm khai thác trực tiếp chip giải mã phần cứng có sẵn; đối với các định dạng không tương thích, hệ thống máy chủ Plex sẽ nhận trách nhiệm chuyển mã.

Tiêu chí đánh giá Plex chính thức (webOS) PlxNative (Rust + OpenGL) Nền tảng công nghệ Chromium (Web Wrapper) Native (Rust, OpenGL) Thời gian mở màn hình hồ sơ Khoảng 30 giây Khoảng 3 giây Tải giao diện chính (đã nhớ tài khoản) Gần 60 giây Khoảng 4 giây Tốc độ khung hình giao diện Dưới 30 khung hình/giây, dễ giật Ổn định 60 khung hình/giây Khai thác phần cứng Qua nhiều lớp trung gian Truy cập trực tiếp GPU & bộ giải mã

Triển vọng kéo dài vòng đời thiết bị điện tử

Dự án PlxNative hiện hướng tới các mẫu TV LG chạy hệ điều hành webOS 4.0 trở lên. Điểm tiện lợi là người dùng phổ thông không nhất thiết phải root máy, mà có thể cài đặt thông qua chế độ LG Developer Mode hoặc môi trường Homebrew của webOS. Dù vậy, phương thức này vẫn đòi hỏi hiểu biết kỹ thuật nhất định và dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đảm bảo tương thích 100% trên toàn bộ các dòng máy.

Thành công của PlxNative minh chứng rằng trí tuệ nhân tạo có thể đóng vai trò đắc lực trong việc hỗ trợ con người hiểu và tái cấu trúc các hệ thống phần mềm cũ. Khi phần cứng hiển thị vẫn còn giá trị sử dụng cao, việc loại bỏ tầng phần mềm cồng kềnh sẽ mở ra cơ hội kéo dài tuổi thọ của thiết bị, giảm thiểu rác thải công nghệ và mang lại trải nghiệm tiện nghi hơn cho người dùng.