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Dưới ô cửa sáng đèn khép lại với cái kết trọn vẹn: Dàn diễn viên xả kho ảnh hậu trường

Vũ Sơn31/07/2026 17:24

Tập 33 bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn chính thức khép lại với cái kết ấm áp, dàn diễn viên đồng loạt đăng tải bộ ảnh hậu trường đầy ắp tiếng cười gửi tới khán giả.

Tập cuối bộ phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn đã chính thức phát sóng vào tối 29/7, kết thúc hành trình 33 tập phim đầy thăng trầm và cảm xúc. Cái kết ấm áp và nhân văn đã mang lại sự hài lòng cho đông đảo người hâm mộ theo dõi tác phẩm trong suốt thời gian qua.

Hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn
Hình ảnh hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn

Cái kết nhân văn tháo gỡ mọi mâu thuẫn

Xuyên suốt 33 tập phim, câu chuyện về khu tập thể cùng những biến cố trong cuộc sống của từng nhân vật đã cuốn hút người xem. Ở tập cuối, các nút thắt tưởng chừng khó gỡ giữa các nhân vật như Sinh, Diệu, Tài hay những lo toan của người dân trong khu tập thể đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Đúng như tên gọi của bộ phim, những ô cửa từng chứa đựng chông chênh và vất vả nay đã thực sự "sáng đèn" nhờ tình thân, lòng bao dung cùng hy vọng vào chặng đường mới. Sự chữa lành nhẹ nhàng này mang đến cảm xúc vừa xúc động vừa tiếc nuối khi khán giả phải chia tay một bộ phim giàu giá trị đời sống.

Dàn diễn viên Dưới ô cửa sáng đèn ở hậu trường
Khoảnh khắc hậu trường vui vẻ

Khoảnh khắc gắn kết rộn rã tiếng cười đằng sau ống kính

Ngay sau khi tập cuối khép lại, dàn diễn viên gồm Quang Sự, Quỳnh Châu, Tiến Lộc, Đức Hiếu cùng toàn bộ ê-kíp sản xuất đã lập tức "xả kho" loạt khoảnh khắc hậu trường tươi vui trên mạng xã hội. Trái ngược với những phân cảnh căng thẳng hay đẫm nước mắt trên phim, phía sau ống kính luôn tràn ngập năng lượng tích cực.

Những nụ cười rạng rỡ, biểu cảm nhí nhố và những cái ôm ấm áp giữa các nghệ sĩ thể hiện sự gắn kết thân thiết như một gia đình thực thụ sau nhiều tháng ngày làm việc chung trên trường quay. Đây không chỉ là lời chào tri ân đáng yêu dành cho khán giả mà còn là kỷ niệm đẹp của toàn bộ đoàn làm phim.

Hình ảnh hậu trường dễ thương của các diễn viên
Dàn diễn viên Dưới ô cửa sáng đèn
(Ảnh: Facebook diễn viên, ekip đoàn phim)

Sau khi bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn kết thúc, bộ phim tiếp nối khung giờ này là Mùa hè năm ấy, chính thức lên sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3.

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        Dưới ô cửa sáng đèn khép lại với cái kết trọn vẹn: Dàn diễn viên xả kho ảnh hậu trường
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