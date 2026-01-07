Dưới ô cửa sáng đèn tập 20: Ông Đăng đau đớn khi con rể thừa nhận hết yêu con gái Tập 20 Dưới ô cửa sáng đèn xoay quanh cuộc đối thoại cay đắng giữa ông Đăng và Dương, cùng tình tiết chấn động khi Vân phát hiện có thai với kẻ trộm vàng.

Tập 20 của bộ phim truyền hình "Dưới ô cửa sáng đèn" mang đến những nút thắt tâm lý dữ dội khi các nhân vật phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã về tình cảm và những sai lầm trong quá khứ. Trọng tâm của tập phim là sự đổ vỡ không thể cứu vãn của cuộc hôn nhân giữa Diệu và Dương, cùng bi kịch mới ập đến với gia đình Sinh.

Sự bao dung của người cha trước biến cố nợ nần

Mở đầu tập phim, sau khi cuộc ly hôn chính thức diễn ra, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với con gái về vấn đề tài sản. Diệu (Quỳnh Châu) cho biết Dương đã nhận lỗi về mình và để lại toàn bộ ngôi nhà chung cho cô vì biết vợ đang gặp khó khăn tài chính. Dù bị phản bội, Diệu vẫn thể hiện sự bao dung khi thừa nhận bản thân cũng có một phần trách nhiệm trong sự đổ vỡ này. Cô cho rằng khi tình cảm đã hết, việc cố gắng níu giữ không còn mang lại ý nghĩa.

Trong một diễn biến khác, ông Đăng đã quyết định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 200 triệu đồng để hỗ trợ con gái trả nợ cho Sinh. Ông thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của Sinh và trân trọng sự tử tế của anh khi đã giúp đỡ Diệu trong lúc hoạn nạn. Ông Đăng động viên con gái phải mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, bởi nếu yếu đuối sẽ dễ bị cuộc đời vùi dập.

Bi kịch ập đến với Vân và bí mật về kẻ trộm vàng

Tình tiết phim trở nên căng thẳng khi Sinh (Quang Sự) nỗ lực tìm kiếm Hoàng (Mạnh Hưng) nhưng không thành. Đáng chú ý, em gái của Sinh là Vân đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ khi phát hiện mình có thai với Hoàng - người mà Sinh khẳng định chính là kẻ đã trộm vàng. Vân cảm thấy tội lỗi và bế tắc đến mức nảy sinh ý định tiêu cực.

Sinh và Diệu đã đưa Vân đi khám thai để kiểm tra sức khỏe. Dù giận em gái nhưng Sinh vẫn dành sự quan tâm và lo lắng sâu sắc. Anh yêu cầu Vân dọn về nhà ở để tiện chăm sóc và dặn cô tạm thời giữ kín chuyện này với bố để anh tìm cách tháo gỡ dần dần. Vân tỏ ra bi quan về tương lai khi chưa sẵn sàng làm mẹ và lo lắng cho đứa trẻ không có cha.

Lời thú nhận cay đắng: "Thương khác với yêu"

Phần kịch tính nhất của tập 20 là cuộc gặp gỡ giữa ông Đăng và Dương (Tiến Lộc). Ông Đăng muốn nghe chính miệng con rể giải thích về lý do thực sự dẫn đến việc ly hôn. Dương thừa nhận rằng dù cả hai đã cố gắng cứu vãn, nhưng tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau đã nguội lạnh từ lâu. Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn mà không có cách nào khỏa lấp.

Khi ông Đăng thắc mắc tại sao Dương không níu kéo nếu vẫn còn thương vợ, Dương đã đưa ra câu trả lời khiến ông đau đớn: "Thương khác với yêu". Dương khẳng định không muốn tiếp tục lừa dối Diệu và lừa dối chính bản thân mình. Trước sự thật phũ phàng này, ông Đăng chỉ còn biết yêu cầu Dương hãy lặng lẽ nếu có ý định đi bước nữa để con gái ông có thời gian nguôi ngoai. Ông tuyên bố từ nay cả hai sẽ coi nhau như người dưng, không cần khách sáo hay lễ phép khi gặp lại.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ được hé lộ trong tập 21, phát sóng vào lúc 20h trên kênh VTV3.