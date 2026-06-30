Dưới ô cửa sáng đèn tập 20: Vân có thai với kẻ trộm vàng, ông Đăng hy sinh tiền tiết kiệm Tập 20 chứng kiến biến cố lớn khi Vân phát hiện mang thai với Hoàng ngay lúc bộ mặt thật của hắn bị phanh phui. Trong khi đó, ông Đăng quyết định rút tiền dưỡng già để hỗ trợ Diệu.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn tập 20, nhân vật Vân (do Ngọc Huyền thủ vai) rơi vào tình cảnh bi kịch khi những sai lầm trong tình yêu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sau thời gian dài mù quáng tin tưởng Hoàng (Mạnh Hưng), Vân không chỉ mất đi tài sản mà còn đối mặt với cú sốc tâm lý lớn.

Bi kịch của Vân khi tin lầm kẻ lừa đảo

Vân vốn yêu đương mù quáng, bất chấp những lời cảnh báo từ anh trai và mọi người xung quanh. Sự thật chỉ được phơi bày khi Hoàng lộ diện là thủ phạm trộm 15 chỉ vàng ngay tại phòng trọ của cô. Để tẩu thoát, hắn thậm chí còn dùng hơi cay tấn công Sinh. Đáng chú ý, Hoàng không chỉ là một kẻ trộm mà còn là một gã lừa tình khi cùng lúc hẹn hò với nhiều cô gái khác.

Đúng lúc nhận ra bộ mặt thật của người yêu, Vân bàng hoàng phát hiện mình đã mang thai. Sự hối hận muộn màng khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn và đau khổ tột cùng.

Vân bàng hoàng trước sự thật về người yêu.

Sự hy sinh của ông Đăng dành cho con gái

Ở một diễn biến khác, tình phụ tử được khắc họa rõ nét qua hành động của ông Đăng (NSƯT Chí Trung). Sau khi biết tin Sinh đưa cho Diệu 15 chỉ vàng và bị mất, ông Đăng đã quyết định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm dưỡng già để giúp con gái trả nợ. Hành động này xuất phát từ mong muốn bảo vệ danh dự và giảm bớt áp lực cho Diệu trước mặt Sinh.

Tuy nhiên, sự hy sinh này đặt Diệu vào tình thế khó xử. Việc có nhận số tiền mồ hôi nước mắt của bố để lo liệu rắc rối cá nhân hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn đối với khán giả.

Ông Đăng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các con.

Tập 20 của bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc về tình yêu, sự phản bội và tình cảm gia đình. Phim phát sóng vào lúc 20h thứ Ba (30/6) trên kênh VTV3.