Dưới ô cửa sáng đèn tập 22: Diệu bất ngờ tha thứ, Dương trở thành ngoại lệ duy nhất Diệu quyết định gác lại tổn thương để đối xử đặc biệt với Dương sau ly hôn. Trong khi đó, Sinh chấp nhận tha thứ cho Hoàng vì tương lai của em gái và đứa cháu sắp chào đời.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn tập 22, các nút thắt về mối quan hệ giữa các nhân vật chính bắt đầu có những chuyển biến quan trọng. Sau biến cố ly hôn, nhân vật Diệu (Quỳnh Châu) thể hiện sự trưởng thành và bao dung bất ngờ, tạo nên một cục diện mới cho mạch phim.

Sự thay đổi tâm lý của Diệu và lời tuyên bố gây bất ngờ

Trái với dự đoán về một sự đổ vỡ nặng nề, Diệu cảm thấy nhẹ nhàng hơn những gì cô hình dung trước đó về sự thất bại trong hôn nhân. Với mong muốn khép lại quá khứ, cô chủ động đề nghị Dương (Tiến Lộc) gác lại mọi dằn vặt và áy náy. Thậm chí, Diệu còn khuyến khích Dương đi tìm người phụ nữ mà anh luôn nhớ tới.

Tuy nhiên, Dương vẫn chìm trong mặc cảm tội lỗi và tự cho rằng bản thân xứng đáng bị bỏ lại vì những tổn thương đã gây ra cho cả Diệu và người con gái kia. Đỉnh điểm của cuộc đối thoại là khi Diệu khẳng định: "Nếu có người nào đó làm em tổn thương thì chắc chắn em sẽ không bỏ qua cho họ đâu, nhưng anh là ngoại lệ". Tuyên bố này cho thấy vị trí đặc biệt của Dương trong lòng Diệu, bất chấp những rạn nứt trước đó.

Lựa chọn bao dung vì tương lai của người thân

Một tuyến truyện khác cũng thu hút sự chú ý là quyết định của Sinh (Quang Sự) đối với Hoàng - kẻ đã trộm 15 chỉ vàng. Dù Hoàng vốn là một kẻ "sở khanh", nhưng vì Vân (em gái Sinh) đã mang thai với hắn, Sinh đã chọn cách tha thứ. Anh quyết định trao cho Hoàng cơ hội quay về chăm sóc Vân và đứa trẻ sắp chào đời. Đây là một phép thử lớn đối với bản tính của Hoàng, liệu sự bao dung của Sinh có đủ sức giúp hắn thay đổi để sống tử tế hơn?

Mối quan hệ chớm nở giữa Tài và Nguyệt

Trong khi đó, không gian phim trở nên ấm áp hơn với những phân cảnh của gia đình Tài (Tuấn Tú) và Nguyệt. Tài vô cùng cảm động khi chứng kiến mẹ mình – người đang mắc bệnh Alzheimer – nhận được sự chăm sóc tận tình như người thân từ gia đình chị Nguyệt. Bữa tối chung giữa hai gia đình diễn ra trong không khí gắn kết.

Đáng chú ý, mẹ của Tài đã trực tiếp khen ngợi sự đẹp đôi của con trai và Nguyệt, khiến Tài không giấu được niềm vui. Sau những đổ vỡ hôn nhân trong quá khứ, liệu Nguyệt có đủ can đảm để mở lòng đón nhận tình cảm chân thành từ Tài?

Tập 22 của bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h thứ Hai ngày 6/7 trên kênh VTV3.