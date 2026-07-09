Dưới ô cửa sáng đèn tập 24: Diệu bán xưởng và lời chia tay đầy tiếc nuối Tập 24 chứng kiến bước ngoặt khi Diệu quyết định bán đi xưởng sản xuất tâm huyết để lo cho tương lai. Trong khi đó, Tài đối mặt với nghịch cảnh gia đình nhưng tìm thấy sự an ủi bên chị Nguyệt.

Trong tập 24 của bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn", nhân vật Diệu đã đưa ra quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp: bán đi xưởng sản xuất mà cô đã dành hàng chục năm gây dựng. Dù nuối tiếc, Diệu vẫn thể hiện sự chu toàn khi thương lượng để chủ mới giữ nguyên đội ngũ nhân sự, đảm bảo cuộc sống cho các nhân viên cũ.

Sự cương quyết của Sinh và nỗi lòng người ở lại

Mở đầu tập phim là cuộc chạm trán giữa Sinh và Huỳnh - một nhân viên cũ vừa mãn hạn tù. Huỳnh tìm đến Sinh với ý định ăn vạ, nhưng Sinh chỉ hỗ trợ 1 triệu đồng và thẳng thắn từ chối yêu cầu vô lý của hắn. Dù bị Huỳnh đe dọa và hành hung, Sinh vẫn giữ thái độ kiên định. Anh bày tỏ sự thất vọng khi Huỳnh vì sa chân vào cờ bạc mà đánh mất lòng tin và tương lai của chính mình.

Trên đường về, Sinh gặp Diệu và thảo luận về việc bán xưởng. Sinh nhắc nhở Diệu chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi gặp mặt nhà đầu tư vào sáng hôm sau. Câu chuyện giữa họ còn nhắc đến Sơn, một người bạn cũ thành đạt, tạo thêm những nút thắt tâm lý về sự lựa chọn trong cuộc sống của mỗi người.

Tình cảm gia đình và sự bao dung của ông Lương

Song song với những biến động tại xưởng, câu chuyện về Vân cũng mang đến nhiều cảm xúc. Diệu âm thầm vào bệnh viện chăm sóc Vân, động viên cô vượt qua mặc cảm để làm lại cuộc đời vì đứa con sắp chào đời. Vân thể hiện sự hối hận muộn màng khi đã làm khổ cha và anh trai quá nhiều.

Khi Vân xuất viện về nhà, cô nhận được sự bao dung ấm áp từ ông Lương. Thay vì trách móc, ông Lương dành cho con gái những lời vỗ về chân thành, nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe cho cả mẹ và con. Hình ảnh gia đình sum vầy bên mâm cơm tuy đơn sơ nhưng đầy tình người là điểm sáng trong tập này.

Khép lại hành trình mười năm và lời chia tay của Diệu - Sinh

Buổi ký kết chuyển nhượng xưởng diễn ra thuận lợi. Đại diện nhà đầu tư cam kết sẽ giữ lại toàn bộ nhân viên, giúp Diệu trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Đứng giữa xưởng sản xuất lần cuối, Diệu và Sinh không khỏi bồi hồi nhớ lại quãng thời gian thanh xuân cùng nhau lập nghiệp.

Một cái ôm giữa hai người như lời chào tạm biệt cho một chương cũ đã khép lại. Dù Diệu ngỏ ý muốn cùng Sinh khởi nghiệp lần nữa, nhưng Sinh đã từ chối vì muốn dành thời gian lo cho gia đình và cảm thấy nhiệt huyết tuổi trẻ không còn như xưa.

Nghịch cảnh của Tài và tia sáng từ chị Nguyệt

Tài tiếp tục rơi vào bế tắc khi vừa phải hoàn thành công việc tại công ty, vừa phải chăm sóc người mẹ già mắc bệnh hay quên. Sự chểnh mảng vì lý do gia đình khiến anh bị đình chỉ công việc 2 tháng. Trong lúc tuyệt vọng nhất, sự xuất hiện và giúp đỡ tận tình của chị Nguyệt đã trở thành điểm tựa cho Tài.

Cuối tập phim, Tài đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với chị Nguyệt. Dù chị Nguyệt còn e dè vì hoàn cảnh nuôi con nhỏ, nhưng ánh mắt và nụ cười của chị cho thấy một khởi đầu mới đầy hy vọng cho cả hai nhân vật đang chịu nhiều thiệt thòi này.

Đón xem các tập tiếp theo của "Dưới ô cửa sáng đèn" vào lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3 để theo dõi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo.