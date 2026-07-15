Dưới ô cửa sáng đèn tập 26: Khoảng cách giàu nghèo khiến Sinh mặc cảm trước Sơn Tập 26 chứng kiến bước ngoặt trong tâm lý nhân vật khi Sinh rơi vào nỗi tự ti mặc cảm trước sự thành đạt của Sơn, đặc biệt là khoảnh khắc Diệu bước lên chiếc xe sang trọng.

Mở đầu tập 26 của bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn, Sơn (do Đức Hiếu thủ vai) đã lập tức tìm đến nhà Diệu (Quỳnh Châu) ngay sau khi kết thúc chuyến công tác. Không gian hành lang quen thuộc tại khu tập thể gợi lại trong anh những ký ức thời học sinh đầy nhút nhát, khi tình cảm đầu đời bị ngăn trở bởi những trò đùa nghịch ngợm của nhóm bạn Sinh và Tài.

Sự đối lập giữa hai thế giới trong bữa tiệc lẩu

Dù ban đầu gặp phải sự phản ứng gay gắt từ ông Đăng – bố của Diệu, người vốn có ác cảm với Sơn vì vai trò đại diện chủ đầu tư dự án di dời khu tập thể, nhưng Sơn vẫn có cơ hội ở lại. Diệu đã chủ động mời anh tham gia bữa tiệc lẩu cùng mọi người trên sân thượng. Tại đây, sự xuất hiện của một Sơn trẻ trung, thành đạt đã thu hút mọi ánh nhìn, khiến Tài và Bằng không ngớt lời khen ngợi.

Sự kịch tính ngầm được đẩy lên cao trong bữa ăn khi Sinh định gắp đồ ăn cho Diệu theo thói quen chăm sóc bấy lâu nay. Tuy nhiên, Sơn đã nhanh tay hơn một nhịp. Khoảnh khắc nhỏ nhặt này không lọt qua mắt Tài, giúp anh thấu hiểu nỗi lòng thất tình và sự tự ti đang lớn dần trong lòng người bạn thân.

Trong bữa ăn, Sinh định gắp đồ ăn cho Diệu nhưng Sơn đã nhanh tay hơn.

Sau bữa tối, cả nhóm đã có những giây phút hiếm hoi gác lại lo toan để cùng nhau đi hát karaoke. Đây là khoảnh khắc ấm áp giúp họ tạm quên đi những áp lực của cuộc sống thực tại.

Khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi của nhóm bạn tại quán karaoke.

Những rạn nứt từ lòng tự trọng

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở mối tình tay ba giữa Sinh - Diệu - Sơn. Tài cũng đã tranh thủ cơ hội để thổ lộ tình cảm với chị Nguyệt. Tuy nhiên, sự quan tâm của Tài lại vô tình chạm vào nỗi đau của Nguyệt, khiến cô phản ứng chua chát về thực tế phũ phàng mà cả hai đang đối mặt.

Chị Nguyệt đáp trả lại Tài bằng những lời lẽ khá chua chát về thực tế cuộc sống.

Trái ngược với sự bế tắc của các nhân vật khác, Sơn lại đang sống trong những kỷ niệm ngọt ngào. Anh vẫn nâng niu chú gấu bông năm xưa mà Diệu đã đưa cho anh để kê chân khi bị phạt. Tình cảm nhất quán qua nhiều năm của Sơn bắt đầu tạo nên sức nặng đáng kể trong cuộc đua chiếm lấy trái tim Diệu.

Hóa ra Sơn vẫn giữ chú gấu bông năm xưa Diệu từng đưa cho cậu.

Đỉnh điểm của sự tự ti: Chiếc xe sang và tương lai bất định

Trong khi Bằng gặp rắc rối với chính gia đình mình về căn nhà tại khu tập thể, Sinh cũng rơi vào tình cảnh khó khăn khi vẫn loay hoay tìm việc làm. Lời nhắc nhở của ông Đăng về lòng biết ơn đối với những người đã bên cạnh lúc khó khăn như Sinh càng làm tăng thêm áp lực vô hình lên vai Diệu.

Ông Đăng nhắc nhở con gái không được quên ơn những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn.

Đỉnh điểm của tập phim là cảnh Sơn lái xe sang đến tận khu tập thể để đón Diệu đi làm. Chứng kiến cảnh tượng này, Sinh không khỏi chạnh lòng. Sự bực bội vì ghen tuông hòa lẫn với cảm giác ngậm ngùi trước sự thành công vượt trội của đối thủ khiến Sinh thực sự rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Sinh không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến sự thành công của Sơn.

Trên xe, Sơn không ngần ngại tung ra những lời "thả thính" đầy ngọt ngào, khẳng định anh sẵn sàng chờ đợi Diệu và muốn cô có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Sự tấn công dồn dập và đầy tinh tế của Sơn đang dần tạo ra khoảng cách lớn với một Sinh vốn đang bị bủa vây bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Sơn liên tục bày tỏ tình cảm và muốn Diệu đi làm với tâm thế thoải mái nhất.

Diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ có trong tập 27 Dưới ô cửa sáng đèn, phát sóng vào lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.