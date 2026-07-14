Dưới ô cửa sáng đèn tập 26: Sự xuất hiện của Sơn gây áp lực cho xóm tập thể Tập 26 chứng kiến sự tương phản rõ rệt giữa Sơn - mẫu người thành đạt và Sinh - chàng trai đầy mặc cảm, cùng những xung đột gia đình căng thẳng liên quan đến quyền sở hữu nhà tại khu tập thể.

Diễn biến mới nhất của bộ phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn tập 26 xoay quanh sự trở lại của Sơn sau chuyến công tác tại Đà Nẵng. Sự hiện diện của nhân vật này không chỉ mang đến những món quà mà còn vô tình tạo ra một rào cản tâm lý lớn đối với Sinh, người luôn thầm lặng quan tâm đến Diệu.

Sự đối lập giữa mẫu hình hoàn hảo và thực tại mặc cảm

Trở về từ chuyến công tác, Sơn ngay lập tức tìm đến nhà Diệu để lấy lòng gia đình cô. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng về một sự chào đón nồng nhiệt, ông Đăng do NSƯT Chí Trung thủ vai đã thể hiện thái độ bài xích rõ rệt. Dù Sơn được đánh giá là mẫu đàn ông lý tưởng, có sự nghiệp ổn định và tình cảm chân thành với Diệu, ông Đăng vẫn kiên quyết đuổi anh ra khỏi nhà với lời lẽ gay gắt.

Sự kịch tính được đẩy lên cao khi Diệu rủ Sơn tham gia buổi ăn tối trên tầng thượng cùng nhóm bạn trong khu tập thể. Tại đây, sự thành đạt của Sơn trở thành tâm điểm của mọi cuộc đối thoại. Tài và Bằng không tiếc lời ca ngợi sự thành công của người em cùng khu, coi đó là niềm tự hào chung. Những nhận xét như "sinh ra đã ở vạch đích" hay "nền tảng học thức đầy đủ" vô tình trở thành áp lực đè nặng lên Sinh.

Chứng kiến mọi người ngưỡng mộ Sơn, Sinh càng cảm thấy tự ti về khả năng bảo vệ và lo lắng cho Diệu của mình. Anh chỉ có thể nhắc lại những kỷ niệm cũ thời thơ ấu như một cách để tìm lại sự kết nối, nhưng khoảng cách về địa vị xã hội hiện tại dường như là một hố sâu khó khỏa lấp.

Xung đột quyền lợi tại khu tập thể cũ

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, tập 26 còn khai thác sâu vào mâu thuẫn gia đình của nhân vật Bằng. Dù đã có nhà cửa rộng rãi ở nơi khác, anh trai và chị dâu của Bằng vẫn quay về tranh giành căn hộ nhỏ tại khu tập thể. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là việc họ tự ý thay khóa cửa để ngăn cản Bằng vào nhà mình.

Trước sự bất công này, tinh thần đoàn kết của những người hàng xóm đã được thể hiện rõ nét. Sinh và Tài đã quyết định can thiệp bằng cách phá khóa giúp Bằng, đồng thời sẵn sàng đối mặt với những áp lực từ phía người thân của bạn mình để đòi lại công bằng.

Những diễn biến tiếp theo về mối quan hệ giữa Sơn, Sinh và Diệu, cũng như cách giải quyết mâu thuẫn nhà đất của Bằng sẽ được hé lộ trong các tập tiếp theo. Bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn hiện đang được phát sóng vào lúc 20h trên kênh VTV3.