Dưới ô cửa sáng đèn tập 28: Diệu bị bố mắng thực dụng khi được tổng tài đưa đón Tập 28 Dưới ô cửa sáng đèn chứng kiến mâu thuẫn gay gắt giữa ông Đăng và Diệu khi ông cho rằng con gái sống thực dụng, bỏ rơi người cũ để chạy theo sự hào nhoáng của tổng tài Sơn.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn, mối quan hệ giữa các nhân vật chính bắt đầu rạn nứt do sự khác biệt về quan điểm sống và vị thế kinh tế. Sự xuất hiện của Sơn (Đức Hiếu) cùng chiếc xe riêng đưa đón Diệu (Quỳnh Châu) mỗi ngày đã trở thành ngòi nổ cho những xung đột gia đình và tình cảm phức tạp.

Sự xuất hiện của Sơn và áp lực vô hình lên Sinh

Sơn không chỉ thể hiện sự quan tâm bằng cách đón Diệu đi làm mà còn đưa cô về tận nhà. Trong trích đoạn tập 28, hình ảnh Diệu ngủ thiếp đi trên xe của Sơn đã vô tình bị Sinh (Quang Sự) bắt gặp. Chi tiết này khắc họa rõ nét sự đối lập giữa một bên là sự thành đạt, tiện nghi của Sơn và một bên là sự lặng lẽ, tự ti của Sinh - người hàng xóm luôn dành tình cảm đặc biệt cho Diệu.

Mâu thuẫn cha con vì quan điểm 'trọng nghĩa khinh tài'

Đáng chú ý nhất trong tập này là phân đoạn ông Đăng (NSƯT Chí Trung) lớn tiếng mắng mỏ con gái. Chứng kiến cảnh Diệu được Sơn đưa đón thường xuyên, ông Đăng tỏ ra không hài lòng và nhắc nhở cô không được quên Sinh - người đã ở bên cạnh hỗ trợ cô trong những thời điểm khó khăn nhất. Ông Đăng đánh giá cao sự chân thành và tình nghĩa của Sinh, điều mà ông cho là quý giá hơn mọi giá trị vật chất.

Dù Diệu đã giải thích rằng cô từng mời Sinh làm việc chung sau khi bán công ty nhưng anh từ chối vì muốn đi con đường riêng, ông Đăng vẫn không chấp nhận. Ông thẳng thừng chỉ trích con gái là người "có mới nới cũ" và cho rằng sự xuất hiện của Sơn chính là lý do khiến cô thay đổi thái độ với người cũ.

Những biến số mới từ phía gia đình Bằng

Bên cạnh tuyến truyện chính, tập 28 còn hé lộ âm mưu mới từ phía chị dâu của Bằng. Thay vì thái độ hung hăng, tranh giành căn nhà tập thể như trước, lần này chị ta bất ngờ thay đổi thái độ, tỏ ra đon đả và ngọt nhạt với Bằng. Sự thay đổi bất thường này không qua mắt được Sinh. Anh đã cảnh báo bạn thân phải đề cao cảnh giác, dự đoán đây có thể là một chiêu trò mới tinh vi hơn nhằm chiếm đoạt tài sản của bố mẹ chồng để lại.

Tập 28 của bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h ngày 20/7 trên kênh VTV3. Những diễn biến tiếp theo về lựa chọn của Diệu giữa tình nghĩa và sự hào nhoáng, cũng như các âm mưu gia đình sẽ tiếp tục được hé lộ.