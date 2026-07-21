Dưới ô cửa sáng đèn tập 28: Sinh nghỉ việc vì bị bà chủ gạ gẫm Trong tập 28 bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn, nhân vật Sinh đối mặt với tình huống trớ trêu khi bị chủ cửa hàng ép làm bạn trai, đồng thời Diệu chịu sự chỉ trích nặng nề từ cha mình.

Tập 28 của bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" mang đến những chuyển biến tâm lý phức tạp của các nhân vật chính. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở tinh thần tự trọng của Sinh khi anh chấp nhận mất việc để giữ vững khoảng cách đạo đức, cùng với đó là những rạn nứt trong tình cảm gia đình giữa ông Đăng và Diệu khi những hiểu lầm về người thứ ba bắt đầu xuất hiện.

Biến cố tại nơi làm việc và sự chính trực của Sinh

Để duy trì tài chính gia đình trong lúc chờ đợi công việc chính thức, Sinh chấp nhận làm bảo vệ và bốc vác thuê tại một cửa hàng quần áo. Sự vất vả này được bé Hà My chứng kiến khi mang đồ ăn ra tận nơi cho bố, tạo nên một khoảnh khắc xúc động về tình phụ tử trong bối cảnh cuộc sống mưu sinh đầy nhọc nhằn.

Tuy nhiên, rắc rối ập đến khi một khách hàng báo mất xe máy tại cửa hàng. Với trách nhiệm của một bảo vệ, Sinh phải đối mặt với yêu cầu bồi thường. Sau quá trình thương lượng, số tiền được chốt ở mức 11 triệu đồng. Chủ cửa hàng ban đầu tỏ ra hào phóng khi trực tiếp trả tiền mặt cho khách và đề xuất chịu 50% chi phí bồi thường cùng Sinh.

Thực tế, lòng tốt này đi kèm điều kiện khi bà chủ liên tục "bật tín hiệu" tình ý, gạ gẫm Sinh ở lại qua đêm với mình. Trước thái độ chính trực và sự né tránh của Sinh, chị ta lập tức thay đổi thái độ vào sáng hôm sau, đòi lại toàn bộ tiền đền bù và ép anh nghỉ việc. Không chút do dự, Sinh hoàn trả sòng phẳng mọi khoản nợ và quyết định rời bỏ công việc ngay lập tức để bảo vệ danh dự cá nhân.

Sự hiểu lầm của ông Đăng và manh mối về kẻ trộm xe

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Diệu và Sơn tiếp tục trở thành tâm điểm của sự hiểu lầm. Khi thấy Sơn lái ô tô đưa Diệu về khu tập thể, ông Đăng đã nặng lời mắng con gái "có mới nới cũ", cho rằng cô quên mất tình nghĩa với Sinh trong lúc anh đang vất vả làm thuê. Sự áp đặt của người cha khiến Diệu tổn thương sâu sắc, cô chọn cách im lặng và khóc một mình thay vì giải thích.

Về phía Sinh, dù đã nghỉ việc nhưng anh vẫn trăn trở về vụ mất xe tại cửa hàng. Khi kiểm tra lại video trích xuất từ camera an ninh, Sinh phát hiện kẻ lấy trộm xe không ai khác chính là Thành – một công nhân cũ tại xưởng may từng có hiềm khích với anh. Phát hiện này hứa hẹn sẽ giúp Sinh minh oan và giải quyết dứt điểm các rắc rối về tài chính đang bủa vây.

Vân bảo vệ Bằng trước sự thay đổi lạ thường của chị dâu

Tình tiết phụ của tập phim tập trung vào nhân vật Bằng và sự xuất hiện của người chị dâu vốn nổi tiếng ghê gớm. Thay vì thái độ hạch sách thường thấy, chị ta bỗng trở nên đon đả, xung phong dọn dẹp nhà cửa khiến Bằng không khỏi lo lắng về một âm mưu mới. Rất may, Vân đã có mặt kịp thời để đối đáp thẳng thắn, bảo vệ Bằng trước những toan tính từ phía người thân.

Tập 28 khép lại với nhiều nút thắt chưa được gỡ bỏ, đặc biệt là nỗi oan ức của Diệu và hành trình đòi lại công bằng của Sinh sau khi phát hiện danh tính kẻ trộm. Khán giả có thể đón xem các diễn biến tiếp theo vào lúc 20h trên kênh VTV3.