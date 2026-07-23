Dưới ô cửa sáng đèn tập 30: Bằng tỏ tình thành công, Diệu chạm mặt tình địch cũ Tập 30 phim Dưới ô cửa sáng đèn đánh dấu bước ngoặt lớn khi Bằng chính thức tỏ tình với Vân sau nhiều năm thầm lặng. Trong khi đó, Diệu bất ngờ đối mặt với Trang - người phụ nữ từng khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ.

Tập 30 của bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" mang đến những diễn biến kịch tính xoay quanh nỗ lực bảo vệ tài sản của Bằng và những nút thắt tình cảm mới của các nhân vật chính. Điểm nhấn của tập phim là sự dũng cảm của Bằng khi đứng ra bảo vệ Vân trước sự quấy rối của người yêu cũ, dẫn đến một lời tỏ tình chân thành đã được ấp ủ từ lâu.

Lật tẩy âm mưu chiếm đoạt nhà của vợ chồng anh trai Bằng

Mở đầu tập phim, mâu thuẫn gia đình của Bằng lên đỉnh điểm khi vợ chồng anh trai thuê người dọn dẹp đồ đạc của anh ra khỏi nhà nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nhờ sự tỉnh táo và hỗ trợ kỹ thuật từ Sinh, âm mưu này đã bị ngăn chặn. Sinh đã bí mật lắp đặt máy quay giấu kín, ghi lại toàn bộ cảnh hai vợ chồng lợi dụng lúc Bằng không tỉnh táo để ép anh lăn tay vào giấy chuyển nhượng.

Bằng nhận được sự hỗ trợ từ những người hàng xóm trong khu tập thể để giữ lại căn nhà.

Tại trụ sở công an phường, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đôi vợ chồng xấu tính đã phải nhận tội. Dù bị đối xử tệ bạc, Bằng vẫn chọn cách hòa giải, không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng quyết định cắt đứt tình cảm với người anh trai tham lam.

Sự giúp đỡ của Sinh là yếu tố then chốt giúp Bằng lật ngược thế cờ.

Bằng bảo vệ Vân và lời tỏ tình sau nhiều năm thầm kín

Tình tiết gây xúc động nhất tập phim là khi Hoàng - người yêu cũ của Vân - dẫn người đến quấy rối và xúc phạm cô để đòi tiền. Trong lúc Vân bị dồn vào thế bí, Bằng đã dũng cảm đứng ra nhận là cha của đứa trẻ trong bụng cô và không ngần ngại đấm Hoàng để bảo vệ danh dự cho người mình yêu.

Hành động quyết liệt của Bằng khiến Hoàng phải sợ hãi bỏ chạy.

Sau sự việc, Bằng đã nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm chân thành với Vân. Anh chia sẻ về quá khứ cô đơn và khao khát có một mái ấm thực sự. Bằng hứa sẽ chăm sóc và yêu thương đứa bé như con ruột của mình. Sự chân thành của anh đã chạm đến trái tim Vân, khiến cô hạnh phúc chấp nhận lời tỏ tình.

Vân xúc động chấp nhận tình cảm của Bằng sau nhiều sóng gió.

Rắc rối từ quá khứ và cuộc gặp gỡ định mệnh tại bệnh viện

Trong khi Bằng và Vân tìm thấy hạnh phúc, Diệu lại phải đối mặt với những rắc rối mới. Huỳnh - nhân viên cũ từng hãm hại công ty của cô - liên tục xuất hiện để tống tiền. Thậm chí, anh ta còn gây ra một vụ va chạm xe khiến Diệu bị thương. Sinh sau khi nghe lời cảnh báo từ Sơn đã vô cùng lo lắng và tìm đến chăm sóc cô.

Sinh thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Diệu sau khi cô gặp tai nạn.

Tập phim khép lại bằng một tình huống đầy bất ngờ tại bệnh viện. Trong lúc đưa Vân đi khám, Diệu tình cờ gặp lại Trang - người phụ nữ từng khiến Dương (chồng cũ của Diệu) say nắng. Trong khi Trang vô tư trò chuyện vì không biết danh tính của Diệu, thì Diệu lại bàng hoàng không nói nên lời. Cuộc gặp gỡ này dự báo sẽ mang đến nhiều biến động cho cuộc sống của các nhân vật trong những tập tiếp theo.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Diệu và Trang hứa hẹn nhiều kịch tính phía trước.

Đón xem các tập tiếp theo của bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" vào lúc 20h00 các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3.