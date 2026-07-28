Dưới ô cửa sáng đèn tập 31: Mẹ Tài qua đời đột ngột, Diệu dằn vặt bí mật của chồng cũ Tập 31 bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn mang đến nhiều nút thắt cảm xúc khi bà Phụng ra đi mãi mãi sau lời dặn dò, còn Diệu đứng trước quyết định khó khăn.

Tập 31 bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn mang tới chuỗi tình tiết xúc động khi bà Phụng đột ngột qua đời sau đêm trải lòng cùng con trai. Cùng lúc đó, Diệu rơi vào dằn vặt khi vô tình phát hiện bí mật về người thứ ba đang mang thai con của chồng cũ.

Bi kịch bất ngờ và lời gửi gắm cuối cùng của bà Phụng

Mở đầu tập phim, bé Khang (con trai Nguyệt) bị sốt cao mê man. Nguyệt (Thanh Hương) vội vã gọi điện cho Tài (Tuấn Tú) để cùng đưa con vào viện. Tại sân khu tập thể, cả hai tình cờ gặp Sơn (Đức Hiếu) và được anh hỗ trợ lái ô tô đưa đến bệnh viện, đồng thời chi trả toàn bộ viện phí.

Trong thời gian ở viện hỗ trợ Nguyệt, Tài nhờ bạn thân là Sinh (Quang Sự) sang chăm sóc mẹ. Diệu (Quỳnh Châu) cũng tới chuẩn bị cơm nước cho bà Phụng (NSƯT Tú Oanh). Khi này, bà Phụng vẫn minh mẫn và vui vẻ trò chuyện cùng hai người.

Trở về nhà lúc đêm muộn, Tài vào phòng thăm mẹ. Bà Phụng chủ động giữ con trai ở lại ngủ cùng để tâm sự. Biết Tài vẫn tự ti về bản thân, bà Phụng ân cần động viên, vun vén tình cảm cho anh và Nguyệt. Bà bày tỏ sự tự hào về tấm lòng rộng mở của con trai.

Sáng hôm sau, Tài dậy sớm nấu cháo chuẩn bị mang vào viện cho con trai Nguyệt. Tuy nhiên, khi vào phòng gọi mẹ dậy, anh chết lặng phát hiện bà Phụng đã trút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi đột ngột của mẹ khiến Tài đau đớn gục khóc và lập tức báo tin cho Sinh.

Trước khi qua đời, bà Phụng không chỉ căn dặn Tài nhiều điều mà còn riêng tư tâm sự với Nguyệt, mong hai người trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau trong cuộc sống và cùng chăm sóc bé Khang.

Diệu đứng trước quyết định khó khăn với người thứ ba

Ở một diễn biến khác, Diệu vô tình gặp Trang – người thứ ba trong cuộc hôn nhân cũ – tại bệnh viện với bụng bầu sắp đến ngày sinh. Thông qua lời kể từ người giúp việc, Diệu biết Trang cảm thấy tội lỗi sau sự cố tình cảm nên đã chủ động bỏ đi và cắt đứt mọi liên lạc với Dương (Tiến Lộc).

Nhận thấy thái độ bất thường của chị, Vân (Ngọc Huyền) lên tầng thượng tìm và nghe Diệu tâm sự. Diệu đắn đo việc có nên thông báo cho chồng cũ biết sự tồn tại của đứa trẻ hay không. Dù Vân kiên quyết phản đối vì Trang là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình, Diệu vẫn trăn trở bởi đứa trẻ không có lỗi và Dương vốn luôn khao khát có con từ lâu.

Bên cạnh những biến cố, mối quan hệ giữa Diệu và Sinh bắt đầu có tín hiệu tiến triển tích cực. Sinh ngỏ ý mời bữa cơm cảm ơn vì công việc mới, Diệu đã chủ động khoác tay trêu chọc khiến Sinh không khỏi ngại ngùng.

Lịch phát sóng tập tiếp theo

Các diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ có trong tập 32 Dưới ô cửa sáng đèn, phát sóng lúc 20h thứ Ba (ngày 28/7) trên kênh VTV3.