Dưới ô cửa sáng đèn tập 32: Nguyệt đồng ý ở bên Tài, khu tập thể thống nhất giải tỏa Sau biến cố bà Phụng qua đời, Nguyệt quyết định gắn bó cùng Tài. Trong khi đó, các cư dân đồng ý giải tỏa khu tập thể cũ và Diệu báo tin quan trọng cho Dương.

Tập 32 bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn mang đến nhiều bước ngoặt quan trọng khi Nguyệt quyết định mở lòng ở bên Tài sau những dằn xé nội tâm. Bên cạnh đó, sự ra đi đột ngột của bà Phụng khiến cư dân khu tập thể cũ thay đổi suy nghĩ, đồng ý giải tỏa để xây dựng chung cư mới.

Nguyệt vượt qua dằn dắt, quyết định ở bên Tài

Sự ra đi của bà Phụng khiến Nguyệt (Thanh Hương) rơi vào trạng thái ân hận và tự trách bản thân. Cô cho rằng vì mình nhờ Tài đưa con trai đi cấp cứu đúng vào ngày hôm đó nên anh mới bỏ lỡ những giây phút cuối cùng bên người mẹ thân yêu.

Trái ngược với sự day dứt của Nguyệt, Tài đón nhận nỗi đau bằng thái độ điềm tĩnh và bao dung. Anh nhẹ nhàng an ủi Nguyệt rằng chuyện sinh tử vốn do ý trời, dù bản thân không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi mất đi người thân duy nhất.

Cảm nhận được sự vị tha của Tài, Nguyệt chủ động nắm tay anh để sẻ chia nỗi đau. Không cần đến những lời thổ lộ cầu kỳ, cả hai trao nhau cái ôm ấm áp, đánh dấu quyết định cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.

Diệu báo tin bất ngờ cho chồng cũ

Ở một diễn biến khác, Diệu (Quỳnh Châu) tìm gặp chồng cũ là Dương (Tiến Lộc) để chia sẻ thông tin quan trọng. Diệu cho biết cô vô tình gặp Trang – nhân tình của Dương – tại bệnh viện và phát hiện Trang đang mang thai, sắp đến ngày sinh.

Diệu thẳng thắn thừa nhận từng có ý định im lặng để trả thù, nhưng sau cùng vẫn quyết định nói sự thật vì đứa trẻ có thể là con của Dương. Thông tin này khiến Dương không khỏi ngỡ ngàng, bởi trước đây khi còn chung sống, anh và Diệu đã cố gắng nhiều lần nhưng không thể có con. Diệu ngậm ngùi cho rằng đó là do duyên số của mỗi người.

Cư dân đồng ý ký giấy giải tỏa khu tập thể cũ

Sự ra đi đột ngột của bà Phụng trở thành thức tỉnh lớn đối với cư dân khu tập thể. Nhận ra sự mỏng manh của đời người, các hộ dân, đặc biệt là những người lớn tuổi, quyết định từ bỏ sự cố chấp để ký giấy đồng ý giải tỏa, nhường chỗ cho dự án chung cư mới.

Trong cuộc họp gia đình cùng hai con là Sinh và Vân, ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) bàn tính về phương án sử dụng tiền đền bù. Sinh bày tỏ sự ủng hộ với quyết định chung của xóm giềng và nhấn mạnh rằng ở đâu không quan trọng, miễn là gia đình luôn được ở bên nhau.

Tập 32 bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn được phát sóng vào lúc 20h thứ Ba (28/7) trên kênh VTV3.