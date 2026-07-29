Dưới ô cửa sáng đèn tập 32: Tài nhận tình làng nghĩa xóm, Diệu chủ động với Sinh Tập 32 khắc họa hành trình Tài vượt qua mất mát nhờ sự sẻ chia của khu tập thể, trong khi Diệu bày tỏ tình cảm rõ ràng hơn với Sinh.

Tập 32 Dưới ô cửa sáng đèn tập trung vào nỗi đau của Tài sau khi bà Phụng qua đời và sự chăm sóc của những người hàng xóm. Trong diễn biến khác, Diệu chủ động tạo cơ hội gần gũi với Sinh, còn Nguyệt và Tài cùng đối diện những day dứt về bà Phụng.

Khu tập thể cùng Tài đi qua mất mát

Sau sự ra đi đột ngột của bà Phụng, những người sống tại khu tập thể cũ bàn cách giúp Tài vượt qua cú sốc. Khi người trẻ đi làm vào ban ngày, các ông bà thay nhau sang nhà động viên Tài vào các thời điểm sáng, trưa và chiều.

Nhóm bạn của Sinh cũng thống nhất thường xuyên qua lại để Tài bớt cô quạnh. Ban đêm, Sinh sang ngủ cùng bạn. Chứng kiến tình cảm giữa những cư dân, Sơn thừa nhận anh từng muốn sớm phá dỡ khu tập thể để xây khu mới khang trang hơn, nhưng sau đó cảm thấy tiếc nuối vì nhận ra nơi đây lưu giữ nhiều điều ấm áp.

Sinh khuyên Sơn nhìn nhận mọi việc đơn giản hơn: cái cũ không đi thì cái mới khó đến. Lời nói này đặt câu chuyện về khu tập thể trong sự đối chiếu giữa nhu cầu thay đổi và những ký ức gắn bó của người dân.

Nỗi tiếc nuối của Tài và Nguyệt

Đêm xuống, Tài không ngủ được vì nhớ mẹ. Anh day dứt vì chưa kịp gội đầu, sấy tóc cho bà Phụng và chưa thể nói lời yêu mẹ. Sinh động viên bạn quay lại nhịp sống thường ngày, nhưng Tài bật khóc khi nói việc chăm sóc mẹ vốn là cuộc sống thường ngày của mình.

Dù Tài nằm lì trong phòng, hàng xóm vẫn đều đặn mang đồ ăn đến nhà. Cuối cùng, anh mở cửa bước ra ngoài và cố gắng vui vẻ trở lại. Nguyệt cùng mẹ cho biết họ từng hứa với bà Phụng sẽ ở bên cạnh Tài khi bà không còn, khiến anh xem hai mẹ con Nguyệt là món quà cuối cùng mẹ để lại.

Trên tầng thượng khu tập thể, Tài và Nguyệt cùng nhớ về bà Phụng. Nguyệt tiếc vì đã không đồng ý ngay khi bà Phụng muốn vun vén cô với Tài, đồng thời ân hận vì từng gọi Tài đưa bé Khang vào viện vào ngày xảy ra biến cố. Về phần mình, Tài tiếp tục bị ám ảnh bởi những việc chưa kịp làm và lời yêu mẹ chưa kịp nói.

Diệu tạo cơ hội cho Sinh

Ở tuyến truyện khác, Diệu cố tình đi xe máy đến bến xe buýt để Sinh đi nhờ. Trên đường đi làm, cô liên tục đưa ra những câu hỏi có ẩn ý nhằm thăm dò tình cảm của người hàng xóm.

Sinh cũng hỏi Diệu về mối quan hệ giữa cô và Sơn. Trong ngày Diệu ký một hợp đồng quan trọng, cô mong Sinh chúc may mắn. Sinh đáp rằng anh luôn mong cô may mắn và thành công.

Diệu khuyên Dương tìm Trang

Sau khi ký hợp đồng thành công, Diệu đi liên hoan với Sơn và tình cờ gặp Dương. Cô kể cho chồng cũ việc đã gặp Trang tại bệnh viện, đồng thời cho rằng đứa bé Trang đang mang thai có thể là con của Dương.

Diệu khuyên Dương đi tìm Trang vì, theo cô, trong mối quan hệ của ba người không ai hoàn toàn vô tội, còn đứa bé là người không có lỗi. Cô nén nghẹn ngào và nói với Dương rằng mình vẫn ổn trước khi rời đi.

Tập 33, cũng là tập cuối của Dưới ô cửa sáng đèn, được phát sóng lúc 20h thứ Tư ngày 29/7 trên kênh VTV3.