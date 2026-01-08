Đương kim Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố ngã xe tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026 Tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tối 31/7, Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố ngã xe máy khi rời sân khấu nhưng nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra vào tối 31/7, đương kim Hoa hậu Yến Nhi đã gặp phải sự cố bất ngờ ngay trên sân khấu trực tiếp. Sau khi hoàn thành xuất sắc phần trình diễn mở màn đầy cuốn hút, người đẹp điều khiển xe máy để di chuyển vào hậu trường thì bất ngờ gặp sự cố và ngã xe ở khu vực gần rìa sân khấu.

Sự cố bất ngờ ở phần mở màn

Trước khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, Yến Nhi xuất hiện nổi bật trong trang phục trình diễn ấn tượng, thể hiện thần thái tự tin cùng phong cách chuyên nghiệp. Màn xuất hiện của cô nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng từ đông đảo khán giả có mặt tại hội trường.

Yến Nhi bị ngã xe khi kết thúc phần trình diễn mở đầu tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Tuy nhiên, khoảnh khắc ngã xe ngay sau đó khiến toàn bộ khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Đoạn video ghi lại tình huống sự cố này cũng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Phản ứng của khán giả và bản lĩnh sân khấu

Ngay khi sự việc xảy ra, các thành viên trong ê-kíp đã lập tức có mặt để hỗ trợ Yến Nhi đứng dậy. Sự cố khiến đông đảo cộng đồng mạng và người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô, đồng thời gửi nhiều lời động viên mong người đẹp không bị chấn thương nặng để tiếp tục đồng hành cùng sự kiện.

Yến Nhi nhanh chóng đứng dậy và được ê-kíp giúp đỡ sau sự cố

Trong những sự kiện trình diễn quy mô lớn, các tình huống phát sinh ngoài ý muốn như trượt chân, sự cố trang phục hay trục trặc đạo cụ không phải là điều hiếm gặp. Việc giữ được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp để vượt qua sự cố luôn là yếu tố giúp các người đẹp ghi điểm và nhận được nhiều sự cảm thông từ công chúng.