Đương kim Miss World Opal Suchata chiến thắng danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 Chuyên trang Miss Global Beauties vinh danh Opal Suchata là Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025. Đáng chú ý, người đẹp Thái Lan có mối quan hệ thân thiết với Ý Nhi.

Chuyên trang sắc đẹp Miss Global Beauties chính thức công bố đương kim Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri chiến thắng danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025. Với chủ đề "Tinh thần nữ tính mạnh mẽ qua các yếu tố của thiên nhiên", ban tổ chức đánh giá đại diện Thái Lan là hình mẫu tiêu biểu cho vẻ đẹp dung hòa giữa sự mềm mại và bản lĩnh, tạo dựng sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Opal Suchata, đương kim Miss World vừa được xướng tên là Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 của chuyên trang Miss Global Beauties.

Hành trình chinh phục đỉnh cao nhan sắc và tri thức

Trước khi làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên bước lên bãi đăng quang Miss World, Opal Suchata đã gây chú ý từ các cuộc thi Miss Universe Thailand và Miss Universe 2024. Cô ghi điểm nhờ thần thái sang trọng, khả năng giao tiếp tự tin cùng kỹ năng trình diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu nền tảng học vấn vững chắc khi sử dụng thành thạo ba ngôn ngữ gồm tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Trung.

Đặc biệt, điểm cộng lớn nhất của Opal nằm ở dự án cộng đồng ý nghĩa dành cho phái đẹp. Từng trải qua phẫu thuật loại bỏ khối u vú lành tính năm 16 tuổi, cô đã biến trải nghiệm cá nhân thành động lực để xây dựng dự án nâng cao nhận thức tầm soát ung thư vú sớm, khuyến khích phụ nữ biết cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân.

Opal Suchata nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả.

Tình bạn gắn bó giữa Opal Suchata và Hoa hậu Ý Nhi

Đối với người hâm mộ Việt Nam, Opal Suchata còn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ mối quan hệ thân thiết với Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Trong thời gian tranh tài tại Miss World 2025, hai người đẹp được xếp ở chung phòng và nhanh chóng trở nên gắn bó. Cả hai thường xuyên đồng hành trong các hoạt động bên lề, chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ và luôn động viên nhau trước những phần thi quan trọng. Sau cuộc thi, tình bạn của hai nàng hậu vẫn duy trì tốt đẹp thông qua việc tương tác thường xuyên trên mạng xã hội.

Opal Suchata và Ý Nhi có mối quan hệ thân thiết.

Dự kiến vào tháng 9 tới, Opal Suchata sẽ trở lại Việt Nam để thực hiện màn trình diễn final walk, chính thức khép lại nhiệm kỳ tại đêm chung kết Miss World 2026. Khán giả kỳ vọng đương kim Miss World và Ý Nhi sẽ có màn tái ngộ đáng nhớ trên sân khấu, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về tình bạn xuyên quốc gia trong cộng đồng nhan sắc quốc tế.