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Đường lên đỉnh Olympia: Nguyễn Đức Minh thống trị trận tháng 3 Quý III

Vũ Sơn19/07/2026 16:45

Với màn trình diễn thuyết phục và điểm số áp đảo 290, Nguyễn Đức Minh đã giành vòng nguyệt quế trận tháng cuối cùng Quý III. Tấm vé còn lại thuộc về Huỳnh Lê Ngọc My sau loạt câu hỏi phụ kịch tính.

Cuộc thi Tháng 3 - Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn so tài của 4 thí sinh: Trần Quang Hưng (Nghệ An), Nguyễn Đức Minh (Hà Nội), Đỗ Lê Bảo Quyên (An Giang) và Huỳnh Lê Ngọc My (Đà Nẵng). Đây là trận đấu mang tính quyết định để tìm ra những gương mặt cuối cùng góp mặt vào vòng thi Quý.

4 thí sinh tham gia cuộc thi Tháng 3 Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Đức Minh bứt phá mạnh mẽ từ những vòng thi đầu

Ngay từ phần thi Khởi động, thế trận đã trở nên cân bằng khi Đức Minh và Bảo Quyên cùng sở hữu 50 điểm. Ngọc My bám đuổi sát sao với 45 điểm, trong khi Quang Hưng tạm thời bị bỏ lại phía sau với 15 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, kịch tính được đẩy lên cao độ. Sau khi Đức Minh trả lời đúng từ hàng ngang đầu tiên là "Hà Tĩnh", Ngọc My đã mạo hiểm bấm chuông xin giải chướng ngại vật nhưng không thành công. Ngay khi mảnh ghép đầu tiên lật mở, Đức Minh đã nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác là "Hà Huy Tập". Với lập luận sắc bén và tốc độ xử lý thông tin nhạy bén, nam sinh Hà Nội đã chinh phục thành công chướng ngại vật khi phần lớn ô chữ vẫn còn đóng kín.

Nguyễn Đức Minh xuất sắc giải chướng ngại vật khi mới chỉ lật mở một mảnh ghép.

Chiến thắng ở phần thi này giúp Đức Minh vươn lên dẫn đầu với 120 điểm. Bảo Quyên, Ngọc My và Quang Hưng lần lượt xếp sau với các mức điểm 50, 45 và 15.

Thứ tự đoàn leo núi sau phần thi Vượt chướng ngại vật.

Chiến thuật Về đích và cuộc đua giành vé nhì cao nhất

Tại phần thi Tăng tốc, Đức Minh tiếp tục duy trì phong độ ổn định để nới rộng khoảng cách lên 230 điểm. Bảo Quyên cũng có màn bứt phá ấn tượng để đạt 120 điểm, trong khi Ngọc My sở hữu 85 điểm.

Điểm số của các thí sinh trước khi bước vào phần thi Về đích quyết định.

Trong phần thi Về đích, Đức Minh lựa chọn giải pháp an toàn với gói 20 điểm và kết thúc với 290 điểm, chính thức giành vòng nguyệt quế. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc cạnh tranh giữa Bảo Quyên và Ngọc My. Trong khi Bảo Quyên không may mắn khi mất điểm ở câu hỏi Ngôi sao hy vọng, thì Ngọc My lại tận dụng cực tốt cơ hội ở câu hỏi tiếng Anh và câu hỏi về nhân vật lịch sử "Trương Định" để tích lũy điểm số quý giá.

Bảo Quyên gặp khó khăn trong phần thi Về đích đầy áp lực.

Thống kê điểm số chung cuộc:

Thí sinhTrường - Địa phươngTổng điểm
Nguyễn Đức MinhNguyễn Tất Thành, Hà Nội290
Huỳnh Lê Ngọc MyNguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng80
Đỗ Lê Bảo QuyênThoại Ngọc Hầu, An Giang70
Trần Quang HưngChuyên ĐH Vinh, Nghệ An< 70
Kết quả chung cuộc sau 4 phần thi chính thức.

Kịch tính đến giây cuối cùng ở câu hỏi phụ

Kết thúc 4 phần thi chính, Ngọc My có cùng mức điểm nhì cao nhất với Lương Minh Anh (Hà Nội). Cả hai phải bước vào loạt câu hỏi phụ để tranh tấm vé cuối cùng vào Quý III. Với bản lĩnh và sự quyết đoán, nữ sinh đến từ Đà Nẵng đã giành chiến thắng thuyết phục trong màn đối đầu cân não này.

Huỳnh Lê Ngọc My giành chiến thắng ở phần thi câu hỏi phụ.

Như vậy, Nguyễn Đức Minh và Huỳnh Lê Ngọc My là hai cái tên cuối cùng hoàn thiện danh sách thí sinh tranh tài tại cuộc thi Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Nguyễn Đức Minh (Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) chiến thắng cuộc thi Tháng 3 - Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26
Nguyễn Đức Minh (Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) chiến thắng cuộc thi Tháng 3 - Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

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