Đường sắt tăng chuyến dịp 30/4-1/5

Đường sắt tăng chuyến dịp lễ 30/4-1/5: Thêm tàu SE11/SE12 và nhiều tuyến du lịch

Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố kế hoạch chạy tàu phục vụ hành khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026. Đường sắt tăng cường nhiều chuyến trên các tuyến trọng điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại cao.

Đường sắt bổ sung tàu trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn và các tuyến khu đoạn

Từ ngày 24/4 đến 3/5/2026, tuyến Hà Nội – TP.HCM duy trì 5 đôi tàu Thống nhất hàng ngày (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10). Đường sắt tổ chức thêm tàu SE11/SE12 vào các ngày cao điểm: tàu SE12 từ ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 28, 29/4; tàu SE11 từ ga Hà Nội các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5.

Các tuyến khu đoạn duy trì hàng ngày: Hà Nội – Đà Nẵng, Sài Gòn – Đà Nẵng, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Huế – Đà Nẵng, Hà Nội – Vinh.

Tăng tàu trên các tuyến có nhu cầu lớn

Đường sắt chạy thêm nhiều chuyến trên các tuyến: Sài Gòn – Quy Nhơn, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Hà Nội – Đồng Hới và Hà Nội – Đà Nẵng trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Tăng cường tàu du lịch ngắn ngày

Hà Nội – Lào Cai: 3 đôi tàu/ngày.

Hà Nội – Hải Phòng: 4 đôi tàu/ngày và bổ sung thêm 6 chuyến.

Đà Lạt – Trại Mát: nhiều đôi tàu phục vụ khách tham quan.

Chính sách ưu đãi giá vé đường sắt dịp lễ 30/4-1/5

Bên cạnh việc tăng chuyến, đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé: