Đường sắt tăng chuyến dịp 30/4-1/5

Đường sắt tăng chuyến dịp lễ 30/4-1/5: Thêm tàu SE11/SE12 và nhiều tuyến du lịch
Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố kế hoạch chạy tàu phục vụ hành khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026. Đường sắt tăng cường nhiều chuyến trên các tuyến trọng điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại cao.
Đường sắt bổ sung tàu trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn và các tuyến khu đoạn
Từ ngày 24/4 đến 3/5/2026, tuyến Hà Nội – TP.HCM duy trì 5 đôi tàu Thống nhất hàng ngày (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10). Đường sắt tổ chức thêm tàu SE11/SE12 vào các ngày cao điểm: tàu SE12 từ ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 28, 29/4; tàu SE11 từ ga Hà Nội các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5.
Các tuyến khu đoạn duy trì hàng ngày: Hà Nội – Đà Nẵng, Sài Gòn – Đà Nẵng, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Huế – Đà Nẵng, Hà Nội – Vinh.
Tăng tàu trên các tuyến có nhu cầu lớn
Đường sắt chạy thêm nhiều chuyến trên các tuyến: Sài Gòn – Quy Nhơn, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Hà Nội – Đồng Hới và Hà Nội – Đà Nẵng trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.
Tăng cường tàu du lịch ngắn ngày
- Hà Nội – Lào Cai: 3 đôi tàu/ngày.
- Hà Nội – Hải Phòng: 4 đôi tàu/ngày và bổ sung thêm 6 chuyến.
- Đà Lạt – Trại Mát: nhiều đôi tàu phục vụ khách tham quan.
Chính sách ưu đãi giá vé đường sắt dịp lễ 30/4-1/5
Bên cạnh việc tăng chuyến, đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé:
- Giảm 90% cho người hoạt động cách mạng trước năm 1945 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
- Giảm 30% cho người có công với cách mạng và người khuyết tật nặng.
- Giảm 15% cho người cao tuổi.
- Miễn vé cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn (có điều kiện).
- Giảm 25% cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi.
- Giảm 10% cho sinh viên.