DuRoBo ra mắt Moodi Bluetooth: Giải pháp lật trang từ xa cho máy đọc sách Krono Thiết bị điều khiển Moodi Bluetooth 5.4 mới từ DuRoBo sở hữu thiết kế siêu nhẹ 18g, hỗ trợ ba chế độ hoạt động chuyên biệt và thời lượng pin kéo dài nhiều tuần liên tục.

DuRoBo vừa chính thức giới thiệu Moodi Bluetooth 5.4, một phụ kiện chuyên dụng được thiết kế để nâng cao trải nghiệm người dùng trên dòng máy đọc sách e-ink Krono. Thiết bị điều khiển không dây này cho phép những người đam mê đọc sách điện tử có thể lật trang và điều khiển thiết bị từ xa mà không cần chạm trực tiếp vào màn hình.

Thiết bị lật trang DuRoBo Moodi Bluetooth điều khiển máy đọc sách Krono từ xa.

Thiết kế linh hoạt và khả năng tùy biến cá nhân

Moodi gây ấn tượng với trọng lượng siêu nhẹ, chỉ vỏn vẹn 18 g (tương đương 0,63 oz), giúp người dùng dễ dàng mang theo bên mình. Điểm nhấn thú vị của phụ kiện này là đi kèm với 6 nắp nút bấm được trang trí bằng nhiều biểu tượng cảm xúc (emoji) khác nhau, cho phép người dùng tự do thay đổi và tùy biến diện mạo của thiết bị theo sở thích cá nhân.

Về mặt kết nối, việc trang bị chuẩn Bluetooth 5.4 đảm bảo đường truyền ổn định và tiết kiệm năng lượng tối ưu. Thiết bị cũng được tích hợp lỗ xỏ dây đeo tiện lợi, phù hợp cho việc di chuyển thường xuyên.

Thiết bị lật trang DuRoBo Moodi Bluetooth đi kèm với sáu nắp nút bấm.

Ba chế độ điều khiển chuyên biệt

Không chỉ dừng lại ở việc lật trang sách, DuRoBo Moodi được lập trình với ba chế độ hoạt động linh hoạt để phục vụ các nhu cầu giải trí khác nhau:

Chế độ Đọc (Reading mode): Được tối ưu hóa hoàn toàn cho việc lật trang khi đọc sách điện tử, giúp người dùng duy trì tư thế đọc thoải mái nhất.

Được tối ưu hóa hoàn toàn cho việc lật trang khi đọc sách điện tử, giúp người dùng duy trì tư thế đọc thoải mái nhất. Chế độ Đa phương tiện (Media mode): Cho phép điều khiển từ xa các trình phát nhạc hoặc video, rất hữu ích khi thiết bị đặt ở khoảng cách xa.

Cho phép điều khiển từ xa các trình phát nhạc hoặc video, rất hữu ích khi thiết bị đặt ở khoảng cách xa. Chế độ Duyệt web (Browsing mode): Hỗ trợ cuộn trang web một cách mượt mà và dễ dàng.

Thông số kỹ thuật và khả năng tương thích

Xét về tính năng và thiết kế, Moodi có nhiều điểm tương đồng với Boox Tappy - một phụ kiện lật trang nổi tiếng dành cho các dòng máy đọc sách Boox như Boox Go 6. Tuy nhiên, Moodi được tinh chỉnh để hoạt động hoàn hảo nhất với hệ sinh thái của Krono.

Thông số Chi tiết Chuẩn kết nối Bluetooth 5.4 Trọng lượng 18 g Dung lượng pin 90 mAh (Lithium) Thời lượng sử dụng Nhiều tuần Cổng sạc USB-C Giá niêm yết 35,99 USD

Thiết bị sở hữu viên pin lithium dung lượng 90 mAh. Theo công bố từ DuRoBo, mức dung lượng này có thể cung cấp năng lượng cho thiết bị hoạt động trong nhiều tuần liên tục chỉ với một lần sạc. Người dùng có thể dễ dàng nạp lại năng lượng thông qua cổng sạc USB-C phổ biến hiện nay.

Hiện tại, DuRoBo Moodi đã có mặt trên nền tảng Amazon với mức giá niêm yết là 35,99 USD. Đây được xem là một khoản đầu tư hợp lý cho những người dùng muốn tối ưu hóa trải nghiệm đọc sách rảnh tay trên các thiết bị màn hình e-ink.